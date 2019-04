Teemu Pukki er varm. Brandvarm. Hvis altså han ikke allerede har selvantændt. For lørdag viste han sig igen frem i The Championship med to scoringer.

Først sparkede Pukki den stensikkert forbi Lumley i QPR-kassen til stillingen 3-0 - og så begyndte blev han først varm. Finnen fik den ene chance efter den anden - men noget ukarakteristik brændte han flere af dem.

Men til sidst fik han alligevel sparket den ind igen til slutstillingen 4-0. Sejren betyder, at Norwich ligger på en komfortabel førsteplads i The Championship, hvor de nu har råd til at tabe et par kampe og stadig rykke op.

For Pukki selv blev kampen også historisk. De to scoringer bragte ham op på 26 scoringer i sæsonen - og det er der aldrig en Norwich-spiller, der har formået før. Se scoringerne i toppen af artiklen.

Teemu Pukki skrev lørdag historie i Norwich. Foto: ALAN WALTER Vis mere Teemu Pukki skrev lørdag historie i Norwich. Foto: ALAN WALTER

Da Pukki scorede det første mål tangerede han den tidligere rekord, som Chris Sutton sad på med 25 scoringer i 1993/94-sæsonen. Den 26. gjorde ham til den mest scorende Norwich-spiller nogensinde i én sæson.

Den tidligere Brøndby-bomber er også samlet topscorer i The Championship - og med seks kampe igen er det langt fra utænkeligt, at han fastholder den position.

Teemu Pukki skiftede i sommer tilværelsen i Brøndby ud en i det engelske. Og han er hurtigt blevet en sand publikumsfavorit, som han har bombet dem mod Premier League.

Og nu tyder alt på, at den finske bomber altså på ét år er gået fra at bombe i Superligaen, til at være et af de navne, man skal holde øje med i Premier League.