Den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki er varmere end varm. Han er lige nu topscorer i den engelske Championship, hvor det efterhånden ligner, at han kan score med bind for øjnene. Fra midten af banen.

Men den 28-årige finne er ikke kommet sovende til sine 24 mål i Championship. Det var i sine fire år i Brøndby, at det for alvor gik op for ham, hvad der skulle til for at blive en succes. Det fortæller han til SkySports.

»Årene i Danmark ændrede mit spil, og hvordan jeg selv spiller fodbold. De sidste to år var specielt gode. Jeg scorede en masse mål og fik selvtilliden tilbage efter en hård tid,« siger Teemu Pukki.

Det var specielt under den nu tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger, at det gik op for ham, hvad det krævede at blive en succes.

Teemu Pukki fejrer sin scoring nummer 24. Foto: TONY O'BRIEN Vis mere Teemu Pukki fejrer sin scoring nummer 24. Foto: TONY O'BRIEN

»Alexander Zorniger ændrede måden, jeg spiller fodbold på, min arbejdsmoral og sådanne ting. Jeg var måske en smule doven. Jeg lavede ikke det defensive arbejde, jeg burde. Det var en af de ting, Zorniger lærte mig. Når jeg laver mit defensive arbejde godt, hjælper det også mit offensive spil. Det er en stor ændring for mig,« siger han.

En anden ændring i Pukkis karriere er, at han er blevet far.

»Fodbold er ikke det vigtigste i mit liv længere. Der er noget, der er vigtigere i mit liv. Hvis jeg har en dårlig kamp og ser min datter, tænker jeg ikke længere på fodbold. Min familie hjælper mig med, hvad jeg gør på banen. Og min forlovede hjælper, så jeg kan slappe og fokusere på fodbolden,« forklarer Pukki.

Norwich, hvor Pukki spiller, ligger lige nu først i Championship. Lige nu ligger de til direkte oprykning, mens der er fire point ned til en playoff-plads om oprykning.

Dermed er der meget, der tyder på, at Teemu Pukki efter sommerferien kan skrive Premier League-angriber på CV'et.

For Pukki er i sin tid i Norwich blevet en kæmpe fanfavorit. Ikke siden 1993/94-sæsonen har en Norwich-angriber lavet 25 mål i én sæson, og Pukki skal altså bare score ét mål mere for at nå den milepæl.

Med 11 kampe tilbage er det langt fra utænkeligt, og lykkedes det Pukki at score syv mål mere, vil han tangere Norwich' all-time rekord for flest sæsonscoringer. Den har Ralph Hunt med 31-sæsonscoringer fra 1955/56-sæonen.

Det er dog ikke noget, Pukki tænker på.

Teemu Pukki fejrer endnu en af sine mange scoringer. Foto: TONY O'BRIEN Vis mere Teemu Pukki fejrer endnu en af sine mange scoringer. Foto: TONY O'BRIEN

»Jeg har hørt om rekorderne, men jeg tænker ikke på personlig succes. I jeg har ikke lagt et mål for, hvor mange mål jeg vil score. Jeg vil bare hjælpe holdet. Men jeg har en følelse af, at jeg scorer i hver kamp, fordi vi spiller godt som hold. Jeg ved, at de andre giver mig chancen for at score i hver kamp,« siger han.

Teemu Pukki har før Brøndby spillet i Schalke 04, Celtic og Sevilla.