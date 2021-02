Diego Maradonas dødsårsag bliver fortsat undersøgt i Argentina. Yderligere tre personer skal nu udspørges.

Omstændighederne omkring Diego Maradonas død for godt to måneder siden bliver fortsat undersøgt.

Fodboldlegenden døde 25. november efter et hjertestop, to uger efter at han var blevet opereret for en blodansamling i hjernen.

I Argentina undersøger en anklagemyndighed, om Maradona op til sin død på nogen måde blev forsømt af det personale, der passede ham i dagene op til, at han gik bort.

Mandag blev en psykolog og to sygeplejersker inkluderet i de videre undersøgelser, oplyser en juridisk kilde. Senere i denne uge skal de svare på spørgsmål.

De tre personer var alle i berøring og kontakt med Diego Maradona i hans sidste tid.

I forvejen indgår psykiateren Agustina Cosachov og lægen Leopoldo Luque i efterforskningen.

Leopoldo Luque har forklaret, at Maradona var svær at bestemme over. Lægen mener, at den tidligere fodboldspiller burde være blevet sendt på et rehabiliteringscenter, da han blev udskrevet fra hospitalet.

Maradona blev i stedet installeret i sit eget hjem, hvor der ikke var adgang til nogen defibrillator, som måske kunne have reddet ham.

En obduktion af Maradona har vist, at han led af lever-, nyre- og hjertekarproblemer, men der var ingen tegn på hverken alkohol- eller narkotikaindtag.

Obduktionen konstaterede, at fodboldlegenden havde væske i lungerne og havde han taget antidepressiv medicin.

Diego Maradona var netop fyldt 60 år, da han døde. Han bliver fortsat anset som værende en af historiens bedste fodboldspillere.

