Dortmund tog føringen i Eindhoven, men PSV var bedst og fik 1-1 i den første af to CL-ottendedelsfinaler.

Der er fortsat dømt dødt løb i Champions League-ottendedelsfinalen mellem PSV Eindhoven og Borussia Dortmund.

Holdenes møde tirsdag i Holland endte 1-1, og spændingen er intakt før returkampen i Tyskland 13. marts.

Dortmund-spillerne kan på den ene side være tilfredse med at få uafgjort på en dag, hvor PSV havde en overvægt af chancer og boldbesiddelse, men omvendt vil de ærgre sig over det tynde straffespark, som hjemmeholdet udlignede på. PSV vandt skudstatistikken 15-8.

Kampen var PSV-træner Peter Bosz' mulighed for at få personlig revanche. I sommeren 2017 blev han ansat som cheftræner Dortmund, men resultaterne udeblev, og han blev fyret efter mindre et halvt år i jobbet.

Bosz har stadig en fin mulighed for at kunne triumfere på sin tidligere hjemmebane i returkampen.

Tirsdag var det derimod Dortmunds offensivspiller Donyell Malen, som var tilbage på sin tidligere hjemmebane. Som ofte før på Philips Stadion endte han i målscorerens rolle.

Midt i første halvleg modtog hollænderen bolden på kanten af feltet og tog et træk ud i en spids vinkel, men formåede alligevel at kanonere bolden i mål via overliggeren.

Omgående signalerede Malen, at han i respekt for sin tidligere klub og sine tidligere fans ikke ville juble af pragtscoringen.

Hjemmeholdet formåede ikke at få udlignet før pausen trods flere gode tilbud. Belgieren Johan Bakayoko formøblede flere muligheder.

Otte minutter inde i anden halvleg fik PSV så et straffespark i den tyndere afdeling. Mats Hummels tacklede bolden, men til tyskerens store fortrydelse fløjtede dommeren, og VAR omgjorde ikke kendelsen.

Luuk de Jong udlignede med et hårdt og fladt spark fra pletten på Dortmund-keeper Alexander Meyer, der først kort før kampstart blev klar over, at førstemålmand Gregor Kobel var for skadet til at spille.

Selv om begge hold angreb lystigt, blev der ikke scoret yderligere.

