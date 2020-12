Onsdag står Paris Saint-Germain i en skæbnekamp mod Manchester United i Champions League.

Der har været nok at fejre hos Paris Saint-Germain de senere år.

Klubben har vundet det franske mesterskab syv ud af de seneste otte sæsoner, og det er blevet krydret med en lang række pokaltitler.

Alligevel er det som om, at der hviler en mørk sky over klubben. Den pokal, som det storsatsende mandskab hungrer allermest efter, har fortsat ikke fundet vej til den franske hovedstad.

Champions League-trofæet har været det altoverskyggende mål for PSG de seneste år. I den seneste CL-sæson kom holdet tættere på end nogensinde før, da det nåede hele vejen til finalen mod tyske Bayern München.

Det endte med et 0-1-nederlag, og dermed er franskmændene i denne sæson igen på jagt efter for første gang at løfte pokalen med de store ører.

Inden den drøm kan blive en realitet skal klubben dog først og fremmest videre fra gruppespillet. Det kan vise sig at blive svært nok, efter at det blot er blevet til seks point i de første fire spillerunder.

Onsdag venter et opgør ude mod Manchester United.

United, der sendte PSG ud af Champions League i 2019, kan igen gøre livet surt for franskmændene. En sejr til det engelske hjemmehold kan således betyde, at PSG ikke længere selv kan afgøre sin skæbne i turneringen.

I weekenden måtte PSG på hjemmebane nøjes med 2-2 mod Ligue 1's nummer 13, Bordeaux. Gæsterne udlignede til slutresultatet i anden halvleg.

PSG-træner Thomas Tuchel erkender, at der er brug for en bedre indsats, når holdet onsdag møder Manchester. Det skriver AFP.

- Vi kan ikke tillade os at spille sådan her, når vi tager til Manchester. Særligt ikke, som vi gjorde i anden halvleg, sagde Thomas Tuchel lørdag.

Trods pointtabet mod Bordeaux så topper PSG som sædvanlig den bedste franske fodboldrække. Den tyske træner Tuchel har da også tilsyneladende opbakning fra den sportslige ledelse.

- For at være helt ærlig så har klubben aldrig tænkt på en anden træner, som kunne erstatte Tuchel. Tiden er inde til at koncentrere os om vores mål og holde sammen, siger sportsdirektør Leonardo ifølge AFP.

En af de største skuffelser for PSG i Champions League-sammenhæng kom i marts 2017. Efter en imponerende 4-0-sejr tabte holdet 1-6 til Barcelona i returkampen i ottendedelsfinalen og blev dermed slået ud af turneringen.

Også i 2018 blev det til exit i ottendedelsfinalen. Her var det en anden spansk storklub, Real Madrid, der slog franskmændene ud.

Onsdagens kamp i Manchester bliver sparket i gang klokken 21. Gruppens øvrige kamp mellem Basaksehir og RB Leipzig spilles klokken 18.55.

/ritzau/