Det franske mesterskab i fodbold skal afgøres i sidste kamprunde. Lille fører med et point ned til PSG.

Der bliver først kåret en fransk mester i fodbold på sidste spilledag i Ligue 1.

Søndag blev næstsidste runde afviklet, og topholdet Lille kunne have sikret sig det første sæt guldmedaljer i ti år, hvis resultaterne havde flasket sig.

Men det gjorde de altså ikke. Lille spillede uafgjort med Saint Etienne, og de nærmeste konkurrenter i guldkampen, Paris Saint-Germain (PSG), vandt over Reims. Dermed er de to hold blot adskilt af et enkelt point - med Lille øverst - inden sidste runde.

Den spilles næste søndag. Her skal Lille møde Angers, der ligger nummer 12, mens PSG skal op imod Brest på 16.-pladsen.

Monaco kan reelt også stadig ende som fransk mester efter en sejr søndag over Rennes. Monaco har tre point op til Lille, så monegaskerne skal have både Lille og PSG til at tabe, samtidig med at der skal indhentes syv mål på Lille, der har en bedre målscore.

PSG har en markant bedre målscore end både Lille og Monaco. Så hvis Lille taber, PSG spiller uafgjort, og Monaco vinder i sidste runde - så alle tre hold har lige mange point - vil PSG blive mester.

/ritzau/