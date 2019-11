Paris Saint-Germain er videre til knockoutfasen i Champions League inden de sidste runder i gruppespillet efter en 1-0-sejr hjemme over Club Brugge i gruppe A.

Real Madrid er snublende nær at gøre den franske storklub selskab i ottendedelsfinalerne, da Real Madrid på hjemmebane ydmygede tyrkiske Galatasaray 6-0.

Real Madrid har fem point ned til Club Brugge, som er Reals eneste udfordrer i kampen om at følge PSG videre.

I Paris kunne den argentinske angrebsprofil Mauro Icardi let åbne målscoringen efter 21 minutter, da et fladt indlæg røg mellem benene på en forsvarsspiller, så Icardi blot skulle koncentrere sig om at få bolden ind over målstregen.

Det blev opgørets eneste scoring, og PSG har nu fire sejre i fire kampe.

I Madrid var kampbilledet endnu mere ensidigt - også på måltavlen.

Det tog under syv minutter for det brasilianske stjerneskud Rodrygo at score to gange for Real Madrid.

Den 18-årige kantspiller scorede til 1-0 efter en brysttæmning, et godt træk og et klogt spark, og han gjorde det til 2-0 på et hovedstød.

Rodrygo fik dog ikke lov til at sparke det straffespark, som Real Madrid fik kort efter. Det omsatte anfører Sergio Ramos i stedet, og så var hjemmeholdet foran 3-0 på under et kvarter.

Lige inden pausen var Rodrygo tilbage i fokus, da han spillede Karim Benzema fri, så franskmanden let kunne gøre det til 4-0.

Den komfortable føring tillod Real Madrid-spillerne at gå et gear ned i anden halvleg, men holdet kom alligevel til mange chancer mod de rystede gæster.

Det madrilenske publikum måtte dog vente til ti minutter før tid, før Karim Benzema gjorde det til 5-0.

Kampen sluttede, som den startede: Med en scoring fra stjerneskuddet Rodrygo. I kampens sidste sekund fuldendte han hattricket og sørgede for en sejr med tenniscifre.

I næste spillerunde får Real Madrid besøg af PSG, og spanierne skal vinde storkampen, hvis håbet om en førsteplads i gruppen skal bevares.

/ritzau/