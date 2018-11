Den franske fodboldklub Paris Saint-Germain afviser at have brudt reglerne og har sendt en appel ind til CAS.

Paris Saint-Germain har mandag appelleret en sag hos Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Det sker, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har genåbnet efterforskningen af PSG og klubbens økonomi.

CAS oplyser, at sagens indhold indtil videre er fortrolig. Sagen er hemmeligholdt i enighed med PSG og Uefa, oplyser sportsdomstolen.

Dermed vides det ikke, om det drejer sig om pariserklubbens dyre indkøb i de seneste år.

Et panel i CAS, som undersøger klubbers finansielle aktiviteter, skal ifølge nyhedsbureauet AP undersøge, om handlerne med spillere som Neymar og Kylian Mbappé er gået efter bogen.

PSG har tidligere været i søgelyset hos Uefa, fordi klubben mistænkes for ikke at overholde de finansielle spilleregler - også kaldet Financial Fair Play.

Ifølge AP betalte PSG 20 millioner euro i et forlig i 2014. Det var penge, klubben ellers skulle have haft i præmiepenge.

PSG har været under lup siden 2014, men klubbens finansielle anliggender blev i juni i år godkendt af Uefa.

Men i september foretog Uefa en kovending og genåbnede efterforskningen af PSG, og det er den beslutning, som PSG anker til CAS.

PSG købte i sommeren 2017 Neymar for 222 millioner euro hos FC Barcelona, mens Mbappé også kom til klubben fra Monaco på en lejeaftale, som denne sommer er gjort til et permanent køb til 180 millioner euro.

Kritikere mener, at de dyre indkøb bryder de finansielle spilleregler.

Det er det, Uefa ifølge AP menes at efterforske i endnu en gang. PSG er modstander af denne efterforskning og har appelleret sagen til CAS.

Det er dog uklart, om PSG ender med at få behandlet sin appel, da sagen er midt i en proces, og der derfor ikke er en endelig beslutning hos CAS at appellere.

CAS har lovet at fortælle mere om sagens indhold, når der er en afgørelse.

