Kylian Mbappé er kommet sig oven på weekendens slag og er klar til semifinalen mod Manchester City.

Paris Saint-Germains Kylian Mbappé er klar til Champions League-semifinalen onsdag aften mod Manchester City.

Det siger PSG-træner Mauricio Pochettino på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet NTB.

Mbappé scorede to mål i lørdagens 3-1-sejr over Metz, før han fik et slag på låret og måtte udgå med en skade.

Efterfølgende nedtonede Pochettino skadens alvor, og argentineren fik tilsyneladende ret.

Kun forsvarsspiller Juan Bernat og reservekeeper Alexandre Letellier er ude med skader, lyder opdateringen på tirsdagens pressemøde.

22-årige Mbappe har været en af de største profiler i denne sæsons Champions League.

I ottendedelsfinalen mod Barcelona var han en af de mest iøjnefaldende spillere, og i kvartfinalen mod Bayern München var han igen afgørende.

Hovedstadsklubben fra Frankrig jagter sin anden finaleplads i træk i Europas største klubturnering.

Manchester City er omvendt på udkig efter sin første finaledeltagelse nogensinde, og PSG's stjerner giver City-manager Pep Guardiola sved på panden.

- Jeg forsøgte at sove godt i nat, og jeg sov også, når jeg ikke tænkte på de spillere, siger Guardiola ifølge AFP med henvisning til Mbappé og Neymar.

- Vi ved, at vi får det svært i begge kampe, og de vil få chancer. Alle kender til deres kvalitet. Men hvad kan man ellers forvente i semifinalen i Champions League?

Kampen mellem PSG og Manchester City spilles på Parc des Princes onsdag klokken 21. Returopgøret finder sted om en uge.

/ritzau/