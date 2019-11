Paris Saint-Germains træner var inden fredagens kamp frustreret over Neymar, der var i Spanien torsdag.

Det franske fodboldhold Paris Saint-Germain tog overbevisende hjemmesejr med 2-0 mod Lille i Ligue 1.

Dermed trækker PSG fra i toppen, hvor de ligger på førstepladsen i ligaen med 36 point, hvilket er 14 point mere end Marseille på andenpladsen.

Lille havde med en sejr mulighed for at spille sig op på de eftertragtede Champions League-pladser, men holdet må i stedet stille sig tilfreds med en placering som nummer syv.

Efter 17 minutter bragte Mauro Icardi pariserne foran med 1-0, og knap et kvarter efter gjorde Ángel Di María ham kunsten efter på en assist fra Julian Draxler. PSG kunne dermed gå til pausen med en føring på 2-0.

Med den sikre føring i baghånden forsvandt lidt af energien hos hjemmeholdet i anden halvleg, og der kom ikke flere scoringer i opgøret.

Fredagens kamp bød på et comeback til den brasilianske fodboldstjerne Neymar.

Stjernespilleren har ikke spillet en kamp siden starten af oktober på grund af en skade i det ene lår, som Neymar pådrog sig under sin landskamp nummer 101 for Brasilien 5. oktober.

Neymar startede inde for Paris Saint-Germain, som om det ikke var selvskrevet.

Torsdag blev Neymar således set til tennisturneringen Davis Cup i Madrid, hvilket PSG-træneren Thomas Tuchel ikke var helt tilfreds med.

- Jeg er hverken hans far eller politibetjent. Jeg er hans træner, og han har gjort det godt til træning. Bryder jeg mig om, at han tog den rejse? Nej, overhovedet ikke. Men er det værd at gå amok over? Nej, sagde Tuchel torsdag.

Træneren luftede desuden tanken om at lade Neymar starte på bænken som konsekvens af rejsen, men den idé blev tydeligvis droppet.

Til gengæld blev Neymar skiftet ud i anden halvleg fredag.

Neymar har haft en omtumlet periode i den parisiske klub. Efter han i sommerens transfervindue ville væk fra klubben, faldt han også i unåde hos klubbens fans.

Tirsdag skal PSG møde Real Madrid i Champions League.

