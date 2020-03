Nu får coronavirus også sat sit præg på verdens største kluturnering, Champions League, og der vil ikke blive tilladt tilskuere til kampen mellem Paris Saint-Germain (PSG) og Borussia Dortmund.

Politiet i Frankrig har besluttet, at PSG skal spilles for lukkede døre i onsdagens Champions League-kamp hjemme mod Dortmund.

Det skyldes frygten for coronavirus, skriver nyhedsbureauet Reuters.

PSG havde ellers forsøgt at tage flere forholdsregler frem mod kampen, som for eksempel at få desinficeret hele hjemmebanen Parc des Princes for netop at undgå en kamp for lukkede døre.

Parc des Princes i Paris bliver tomt til Champions League-kampen mellem Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Parc des Princes i Paris bliver tomt til Champions League-kampen mellem Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund. Foto: GONZALO FUENTES

Men det viste sig altså ikke at være nok.

PSG tabte den første ottendedelsfinale ude mod Dortmund med 1-2. Returkampen i Paris skal spilles onsdag klokken 21.

I lørdags fik det franske storhold også aflyst sin ligakamp på udebane mod Strasbourg på grund af sundhedsmæssige årsager, da den østfranske region har været blandt de mest udsatte i Frankrig.

/ritzau/

