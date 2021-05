Marco Verratti og Ander Herrera var oprørte over dommerens sprogbrug i tirsdagens Champions League-semifinale.

Følelserne sad uden på tøjet af Paris Saint-Germains spillere, efter klubben tirsdag aften blev sparket ud af Champions League.

Særligt dommer Björn Kuipers fik stikpiller med på vejen efter 0-2-nederlaget til Manchester City. Ifølge PSG-spillerne havde han nemlig talt i grove vendinger til dem under og efter kampen.

- Vi taler om respekt for dommere. Dommeren sagde "fuck off" til Leandro Paredes. Hvis vi siger det, får vi tre-fire dages karantæne, sagde Ander Herrera efter opgøret til den franske tv-station RMC.

Også Marco Verratti følte sig verbalt overfaldet af dommeren.

- Han sagde nogle gange "fuck dig" til mig. Hvis jeg siger sådan, får jeg karantæne i ti kampe. Jeg taler meget med dommeren, men jeg siger aldrig "fuck dig", sagde den italienske landsholdsspiller.

PSG dominerede opgøret i store perioder, men City stak kontrakniven ind og tog billetten til finalen.

Ander Herrera mener, at PSG skulle have haft mere ud af det spillemæssige overtag.

- Vi var det bedste hold i 70 minutter. Vi angreb og skabte problemer for et hold, der normalt spiller virkelig godt, siger Herrera, som mener, at PSG kan være sin indsats bekendt i turneringen.

- Men vi er selvfølgelig kede af det, siger han.

Marco Verratti mener, at PSG var inde i kampen indtil det røde kort til Angel Di Maria, som blev smidt ud midtvejs i anden halvleg. Han har imidlertid ikke opgivet håbet om en Champions League-triumf.

- Vi vil prøve igen, til vi dør, siger Verratti.

/ritzau/