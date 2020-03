De mest hårdkogte PSG-fans var mødt op for at fejre holdets sejr mod Dortmund efter kamp på tomt stadion.

Spillere fra Paris Saint-Germain fejrede onsdag sejren over Dortmund i Champions League med en stor gruppe af fans, der var stimlet sammen uden for hjemmebanen Parc des Princes.

Fansene var blevet forment adgang til stadion efter myndighedernes forbud mod forsamlinger bestående af flere end 1000 personer.

Men de havde alligevel samlet sig uden for stadion, hvor de bød bussen med PSG-spillere velkommen med romerlys inden opgøret.

Efter kampen - som blev spillet for tomme tribuner og sikrede PSG en kvartfinaleplads med en samlet 3-2-sejr - stillede spillerne sig op på en platform inde på stadion, hvor de kunne se ud på den store menneskemængde.

- Vi har værdier, og vi har karakter, sagde vikarierende PSG-kaptajn Marquinhos efter kampen.

- Vi hørte dem inden kampen. Jeg havde aldrig set noget lignende før. Det er det her, fodbold handler om. Det handler om lidenskab. Det er det, vi er her for.

Den vilde fejring skyldtes måske, at PSG's de senere år har oplevet smertefulde exits på samme stadie i turneringen.

I 2017 tabte PSG samlet 5-6 til Barcelona efter ikke at have vundet 4-0 i det første opgør.

Og sidste sæson tabte Paris samlet mod Manchester United efter at have vundet 2-0 i det første opgør på Old Trafford.

Men på hjemmebane i år kunne PSG notere sig en 2-0 sejr mod Dortmund, der gav en samlet sejr, som sendte målscorer Neymar i tårer efter kampen.

- Vi spillede som et hold. Det var en fornøjelse at være deres træner i aften sagde cheftræner Thomas Tuchel til RMC Sport.

- Atmosfæren var fantastisk, da vi kom her i bussen, mens "ultras" (en særlig fangruppe, red.) sang for os. Vi sang alle sammen, og det var en helt særlig atmosfære.

/ritzau/Reuters