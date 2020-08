PSG fortjente sejren mod Bayern München, mener Ander Herrera, som gør klar til nogle hårde dage for klubben.

Siden Paris Saint-Germain i 2011 fik nye ejere fra Qatar og en øjensynligt bundløs pengetank i ryggen, har klubbens helt store mål og drøm været at vinde Champions League.

Søndag var muligheden der efter et lille årti med skuffelser på stribe, da holdet stod i finalen mod Bayern München.

Men et mål af PSG's tidligere ungdomsspiller Kingsley Coman ødelagde drømmen for den franske hovedstadsklub. Og det gør ondt på ambitiøse PSG.

Det siger PSG's spanske midtbanespiller Ander Herrera ifølge uefa.com efter kampen.

- Vi har det skidt over for vores fans, for vi ved, hvor vigtigt det var for vores fans og klubbens historie.

- Lige nu bliver det svært at sove, det er svært at tale, og det er svært at forklare, siger den tidligere Manchester United-spiller.

Den franske gigant havde ikke bolden så meget som Bayern i finalen, men PSG kom alligevel frem til flere gode chancer.

Ifølge Ander Herrera kom PSG faktisk også frem til så mange, at Bayerns sejr ikke var helt fortjent.

- Jeg synes, vi gjorde alt for at vinde kampen. Vi havde fem-seks chancer. De havde to eller tre, men de scorede det enlige mål i anden halvleg, siger han og forsøger at finde det positive midt i skuffelsen.

- Vi har vundet fire titler (mesterskab, fransk Super Cup og to pokaltitler, red.) og tabt finalen i Champions League, hvor vi ikke fortjente at tabe, synes jeg, lyder det fra den spanske midtbanemotor.

Tilbage står dog stadig, at klubben endnu ikke har vundet Europas største klubturnering, mens Bayern München for sjette gang i klubbens historie hjemtog pokalen med de store ører.

