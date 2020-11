RB Leipzig fik revanche for sidste sæsons semifinalenederlag til PSG ved at besejre franskmændene med 2-1.

Sidste sæsons Champions League-finalister fra Paris Saint-Germain er havnet i problemer i dette års udgave af turneringen.

Et 1-2-nederlag på udebane til RB Leipzig betyder, at den franske hovedstadsklub har tabt to af sine første tre kampe i gruppen.

Da de to hold mødtes i semifinalen i sidste sæson, vandt pariserne klart med 3-0. Nu fik Leipzig sin hævn.

Et PSG-hold uden skadede profiler som Neymar og Kylian Mbappé må dog græmme sig over at tage hjem fra Tyskland uden point.

Efter en tidlig føring havde franskmændene flere muligheder for at gøre det til 2-0. Blandt andet misbrugte man et straffespark, inden Leipzig sled sig tilbage i kampen med Yussuf Poulsen på banen i den sidste halve time.

PSG kom foran efter seks minutter, da den ombejlede Leipzig-stopper Dayot Upamecano mistede bolden, så Moise Kean kunne spille Angel Di Maria helt fri til scoring.

Upamecano havde i det hele taget en besværlig aften. Senere i halvlegen begik han straffespark, men fra 11-meter-pletten kiksede Di Maria i duellen med Peter Gulacsi i Leipzig-målet.

Gæsterne fik også to mål annulleret for offside, inden Leipzig pludselig slog igen med en lidt overraskende udligning. Fra kanten af straffesparksfeltet sparkede Christopher Nkunku bolden fladt i nettet bag Keylor Navas.

Mange chancer skabte tyskerne ikke, men de fik hjælp af gæsternes Presnel Kimpembe til at komme foran ti minutter efter pausen.

Kimpembe var uopmærksom og satte hånden på et ufarligt indlæg fra venstre. Dommeren pegede på pletten, og Emil Forsberg scorede sikkert til 2-1.

Da Idrissa Gueye 20 minutter før tid blev udvist efter at have modtaget sit andet gule kort, så det lyst ud for Leipzig.

Med en mand i overtal fik tyskerne mere ro over spillet, og det lykkedes at holde gæsterne væk fra de store muligheder i slutfasen.

Yussuf Poulsen fik muligheden for at lukke kampen i overtiden, men blev tacklet i skudøjeblikket, da han ellers var helt fri foran det franske mål.

Kort efter var samme Poulsen igen i fokus, da han blev nedlagt af Kimpembe, og så sluttede PSG med blot ni mand på banen.

Tidligere på dagen tabte Manchester United overraskende 1-2 til Basaksehir, så alle fire hold i gruppen er inde i billedet i kampen om de to øverste pladser i tabellen.

Her ligger Manchester United og RB Leipzig lige nu med seks point hver, mens de to øvrige hold begge har tre point.

/ritzau/