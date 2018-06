Uefa holder fortsat et vågent øje med PSG i den kommende tid på grund af nogle meget store handler sidste år.

Nyon. Den franske fodboldklub Paris Saint-Germain er frikendt for mistanke om brud på fodboldens økonomiske fair play-regler.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som har lukket efterforskningen, der blev igangsat i september sidste år.

Uefa har den seneste tid kigget nærmere på milliardaftalerne, som gjorde brasilianske Neymar og den franske angriber Kylian Mbappé til PSG-spillere.

Konklusionen er gode nyheder for ledelsen i pariserklubben, som slipper for straf.

Klubber i både Spanien og Tyskland har ellers været kritiske over for PSG's brug af penge.

- Vi respekterer alle Uefas og Fifas regler. Det er ikke vores problem, at andre klubber ikke er glade, siger PSG-præsident Nasser al-Khelaifi som et svar på kritikken.

Uefa fortæller, at PSG's økonomi fortsat vil blive overvåget grundigt i de kommende uger. Ved udgangen af juni afslutter klubben regnskabsåret.

PSG købte Neymar i FC Barcelona for 222 millioner euro sidste sommer, og senere samme sommer blev Kylian Mbappe hentet på en lejeaftale med købsoption efter en sæson.

Handlen med Kylian Mbappe, som kom til fra AS Monaco, blev vurderet til at koste PSG omkring 190 millioner euro.

Uefa har gransket stjernespillernes kontrakter og analyseret PSG-budgetterne for 2015, 2016 og 2017, og forbundet vurderer, at reglerne om Financial Fair Play er overholdt.

PSG skal dog ifølge BBC skaffe 60 millioner euro i transferindtægter inden udgangen af juni for ikke at bryde reglerne, ellers vil der vente klubben en straf fra Uefa.

Uefa kommer ikke selv med detaljer om det krav, men forbundet kritiserer PSG for at overvurdere markedsværdien af adskillige af klubbens sponsorkontrakter.

Det inkluderer flere kontrakter med selskaber i Qatar, der er tæt forbundet med PSG's ejere.

/ritzau/