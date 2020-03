En 2-0-sejr var nok til at sende Paris Saint-Germain videre til Champions League-kvartfinalen.

Paris Saint-Germain er blandt de sidste otte hold i denne sæsons Champions League.

De franske mestre hentede onsdag aften en 2-0-sejr hjemme over Dortmund i ottendedelsfinalen på to mål i første halvleg, og det sender pariserne videre med en samlet sejr på 3-2.

Kampen blev spillet på et mennesketomt Parc des Princes. På grund af risikoen for coronavirus havde myndighederne besluttet at afvikle kampen for lukkede døre.

Efter et nederlag var PSG tvunget til at score mindst én gang for at bevare håbet om avancement i Europas største klubturnering.

I sidste sæson måtte holdet fra den franske hovedstad noget overraskende forlade Champions League efter et nederlag på hjemmebane til Manchester United i ottendedelsfinalen.

Sådan gik det dog ikke i år for PSG og cheftræner Thomas Tuchel, der kunne se den brasilianske superstjerne Neymar bringe PSG foran.

Neymar dykkede ned og headede et hjørnespark i kassen efter 28 minutters spil og sendte PSG på sejrskurs.

Stortalentet Jadon Sancho var tæt på at udligne på et faretruende frispark ti minutter før pausen, men den tidligere Real Madrid-keeper Keylor Navas tog fra i PSG-buret.

I stedet blev det 2-0 til PSG i første halvlegs tillægstid, da Juan Bernat snittede et fladt indlæg fra højre i kassen.

Foran 2-0 kunne PSG tage den en anelse mere med ro i anden halvleg, men Angel Di Maria var alligevel tæt på at brage et frispark i nettet.

Dortmund forsøgte at svare igen, men hverken fænomenet Erling Braut Håland eller indskiftede Julian Brandt, der havde et nærgående forsøg, kunne score det vigtige mål, der ville bringe kampen i forlænget spilletid.

Symbolsk for Dortmund-nedturen blev Emre Can udvist kort før tid, da han skubbede til Neymar, der faldt til jorden.

PSG er med i lodtrækningen, der finder sted fredag i næste uge.

/ritzau/