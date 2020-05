Paris Saint-Germain henter Mauro Icardi på en permanent aftale.

Den argentinske angriber har allerede i denne sæson befundet sig i den franske klub, lejet ud fra Inter, men nu har han fået kontrakt frem til 2024.

På PSGs hjemmeside fremgår det, at man er 'glad' for at kunne offentliggøre aftalen, der er sommerens første store transfer.

Mauro Icardi var en særdeles populær spiller i Inter - indtil sit sidste år. Der endte i en plads på tribunen og talrige konfrontationer med klubbens ledelse i spillet om en kontraktforlængelse.

I stedet kom han til Paris, og det har været en succes med 20 mål i 31 kampe. Nu er han altså blevet belønnet med en fireårig kontrakt.

Ifølge transferguruen Gianluca Dimarzio blev parterne enige lørdag aften, hvilket var i sidste øjeblik inden deadline i dag (31. maj), som var en del af lejeaftalen.

Prisen skulle ligge på lige omkring 375 millioner kroner.

Inter har dog i forbindelse med salget forlangt at få en særlig detalje gennemtrumfet i forhandlingerne. Ifølge samme Gianluca Dimarzio.

I kontrakten skulle der nemlig eksistere en klausul, så PSG skal betale yderligere 110 millioner kroner til den italienske klub, hvis man inden for de næste to transfervinduer sælger den 27-årige angriber til en anden italiensk klub.

Det træk kan ikke mindst ses som et forsøg på at forhindre rivalen Juventus i at hente spilleren. Den Torino-baserede klub har i de seneste år har en tendens til at suge samtlige spillere, der har imponeret i Serie A, til sig.

Mauro Icardi og PSG er allerede blevet kåret til fransk mester, fordi man har valgt at afblæse sæsonen på grund af coronakrisen. I modsætning til alle andre store ligaer i Europa.

I Italien genoptager Christian Eriksen og Inter turneringen om små tre uger.