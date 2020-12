Den tyske fodboldtræner Thomas Tuchel er fortid i storklubben Paris Saint-Germain.

Den franske fodboldklub Paris Saint-German har fyret cheftræner Thomas Tuchel, der har været i klubben siden sommeren 2018.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Tuchel har vundet det franske mesterskab to gange ud af to mulige med PSG, og han styrede også klubben til sejr i begge pokalturneringer sidste sæson.

Det er dog ikke lykkedes for den 47-årige tysker at indfri klubejernes helt store drøm: At vinde Champions League.

/ritzau/