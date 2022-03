Fans af den franske storklub Paris Saint-Germain har ikke glemt onsdagens Champions League-nederlag til Real Madrid.

Det blev tydeligt i søndagens kamp, hvor PSG hjemme tog imod Bordeaux på Parc des Princes.

Her blev de to stjernespillere Neymar og Messi buhet ud af deres egne fans.

Det startede allerede under opvarmningen, og da stadionspeakeren råbte PSGs startopstilling op, som både Neymar og Messi var en del af, fortsatte det.

Neymar and Lionel Messi are being booed at the Parc des Princes every time they touch the ball during PSG's game with Bordeaux. pic.twitter.com/JXhCcm5Dnn — Footy Humour (@FootyHumour) March 13, 2022

Hver gang, spillerne rørte bolden undervejs i første halvleg, reagerede publikum også med buhråb.

Senere fik de to spillere endnu en hilsen med på vejen fra klubbens egne fans.

Messi og Neymar stod klar til at tage et frispark, og allerede inden sparket var taget, fløjtede og hånede fansene spillerne.

Da Neymar sparkede frisparket over mål, blev hånen erstattet af ironisk jubel.

Neymar lukkede munden på fansene, da han scorede målet til 2-0 efter 52 minutters spil.

PSGs store transferemne, Kylian Mbappé, åbnede ballet efter 24 minutters spil med målet til 1-0. Også Leandro Paredes kom på måltavlen, og kampen sluttede 3-0.

Kort inden slutfløjt reagerede den nuværende Monaco-spiller Cesc Fabregas på fansenes opførsel.

Her erklærede han sin støtte til sine to tidligere holdkammerater fra FC Barcelona.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2022

Da Neymar blev hentet til klubben i 2017 i en rekordhandel, var det med det ene formål, at han skulle hjælpe PSG til at vinde Champions League.

Det skete ikke, men ankomsten af den syvdobbelte Ballon d'Or-vinder, Messi, i sommer, fik mange fans op af sæderne.

Derfor var der store forhåbninger til årets Champions League, men heller ikke denne gang skulle det lykkes for den franske klub.

Onsdag røg PSG ud efter en samlet sejr til Real Madrid på 3-2.