PSG-keeperen Alexandre Letellier og hans kone Chloe samt parrets to børn oplevede et sandt mareridt under et voldsomt indbrud i deres hjem.

De blev truet af tyve, der tiltvang sig adgang til hjemmet. Og det er en oplevelse, der har sat sig dybt i hele familien.

Det fortæller Chloe Letellier i et opslag til sine over 300.000 følgere på Instagram. Det er især sønnen Sacha, der er hårdt ramt.

'Sacha er traumatiseret. Han kan ikke stoppe med at tale om det. Vi lytter til ham, vi taler om det, og vi beroliger ham. Men vejen bliver lang,' skriver hun og tilføjer, at lillesøsteren Jade har det okay. Også på trods af, at indbrudstyvene kom ind via hendes soveværelsesvindue.

Alexandre Letelliers familie har noget at bearbejde efter den voldsomme hændelse. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Alexandre Letelliers familie har noget at bearbejde efter den voldsomme hændelse. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

Politiet nåede dog at gribe hurtigt ind, og tyvene blev pågrebet kort efter i samarbejde med klubbens egen sikkerhedstjeneste.

Det er nemlig langt fra første gang, at fodboldspillere og især PSG-spillere bliver ofre for kriminelle.

Derfor har klubben oprettet en sikkerhedsafdeling.

RMC skriver, at der vil være et opbud af sikkerhedsfolk omkring PSG-keeperens hjem i den nærmeste fremtid.