Arctos Partners har ifølge franske L'Équipe købt 12,5 procent af aktierne i PSG for 31,7 milliarder kroner.

Qatar Sports Investments (QSI), der siden 2011 har ejet Paris-Saint Germain, har solgt en mindre andel af aktierne i den franske fodboldklub til det amerikanske firma Arctos Partners.

Det skriver PSG på klubbens hjemmeside.

Den franske klub skriver, at der er indgået et partnerskab med den amerikanske virksomhed, der som led i samarbejdet køber en minoritetsandel af aktierne i PSG.

- Arctos er en fantastisk partner, der skal hjælpe os med at nå vores mål, bringe strategisk ekspertise, idéer og innovation til vores virksomhed og samtidig bidrage med investeringer og et samarbejde, der skal støtte vores sportslige mål, siger PSG's præsident, Nasser al-Khelaifi.

PSG oplyser, at Arctos Partners ikke vil have nogen indflydelse på de sportslige beslutninger i klubben. Det vil fortsat være QSI, der har fuld kontrol over den del.

Ifølge franske L'Équipe er der tale om 12,5 procent af aktierne i PSG, som Arctos Partners har betalt 4,25 milliarder euro for, hvilket svarer til omkring 31,7 milliarder kroner.

Den amerikanske virksomhed skal hjælpe med PSG's ejendomsaktiviteter omkring klubbens stadion, Parc des Princes, og derudover også være en del af, at PSG vil etablere et nyt træningscenter i Poissy lidt uden for Paris.

Arctos Partners har tidligere investeret i mere end 20 professionelle sportsorganisationer i både baseball, basketball, ishockey, amerikansk fodbold, Formel 1 og europæisk fodbold.

/ritzau/