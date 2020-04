Paris Saint-Germain ønsker efter de seneste franske tiltag at spille sine Champions League-kampe i udlandet.

Den franske regering har gjort det klart, at der ikke skal spilles kampe i landets bedste fodboldrække før 1. september.

Men Paris Saint-Germain rejser gerne til udlandet for at fuldføre sæsonen i Champions League, hvis det godkendes af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Det fortæller PSG-præsident Nasser al-Khelaifi, efter at coronapandemien har sat en stopper for al fodbold i Frankrig.

- Vi respekterer myndighedernes beslutning. Med støtte fra Uefa planlægger vi at deltage i Champions League, uanset hvor og hvornår den måtte blive afholdt, siger Nasser al-Khelaifi.

Edouard Philippe, Frankrigs premierminister, sagde tirsdag, at alle sportsbegivenheder med store forsamlinger i de næste fire måneder forbydes i landet. Det gælder også fodboldkampe.

PSG rejser dog hjertens gerne uden for landets grænser for at spille.

- Er det ikke muligt at spille i Frankrig, vil vi spille vores kampe i udlandet og sørge for de bedst mulige medicinske forholdsregler for vores spillere og stab, siger klubpræsidenten.

Flere medier har skrevet, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) planlægger at fuldføre Champions League-sæsonen i august.

PSG er nået frem til kvartfinalen i den prestigefyldte europæiske turnering. Endnu ved det franske storhold ikke, hvem der bliver modstanderen, da ikke alle ottendedelsfinaler er afgjort.

Også Lyon er fortsat med i Champions League og er midt i en dyst i ottendedelsfinalen mod italienske Juventus.

Lyon vandt det første opgør med 1-0 på hjemmebane, inden Champions League og Europa League blev sat på pause.

Den Franske Ligaforening (LFP) skal træffe en officiel beslutning om ligaen, og det ventes at ske efter et møde torsdag.

/ritzau/Reuters