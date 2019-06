PSG-præsident Nasser Al-Khelaifi er klar til at skille sig af med de spillere, der ikke kan indordne sig.

Ikke flere stjernenykker.

Sådan lyder beskeden til spillerne i den franske storklub Paris Saint-Germain fra klubpræsident Nasser Al-Khelaifi, efter at flere uheldige episoder den seneste tid er nået til mediernes forsider.

- Spillerne må påtage sig endnu mere ansvar end før.

- Det er nødt til at være helt anderledes, de må lave mere, arbejde mere. De er ikke her for at tilfredsstille sig selv, og hvis de ikke er enige i det, så er dørene åbne.

- Jeg vil ikke have stjernenykker længere. Jeg har indset, at det er nødvendigt at ændre nogle ting, ellers kommer vi ingen vegne, siger præsidenten i et interview med France Football, der udkommer tirsdag.

Al-Khelaifi nævner ikke nogen navne, men den seneste tid har især den brasilianske fodboldstjerne Neymar været i mediernes søgelys.

PSG-angriberen fik tre spilledages karantæne for at slå ud efter en fan i forbindelse med pokalnederlaget til Rennes i april.

Det kostede samtidig Neymar jobbet som anfører for Brasilien.

Desuden har Neymar en voldtægtssag på halsen.

Ifølge anklageskriftet skulle Neymar i fuldskab have overfaldet en kvinde på et luksushotel i Paris den 15. maj, efter at de to fik kontakt via sociale medier. Neymar nægter sig skyldig.

PSG vandt suverænt den franske liga i den forgangne sæson med 91 point - 16 point mere end nummer to, Lille.

/ritzau/