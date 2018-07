Hele fire spillere lavede hattrick, da Premier League-klubben Everton lørdag spillede træningskamp.

Det er altid en stor oplevelse for små fodboldklubber, når store, kendte hold fra de bedste ligaer kommer på besøg.

Der går nok meget lang tid, før østrigske ATV Irdning glemmer, hvad der skete, da de lørdag spillede træningskamp mod Everton.

Den østrigske klub, der til daglig spiller i landets femte bedste række, fik nemlig én over nakken af det britiske Premier League-hold.

Everton vandt således med hele 22-0 i en kamp, hvor fire spillere nåede at lave hattrick.

Briterne førte 10-0 ved pausen. Blandt andet efter tre mål fra Ademola Lookman, der sidste sæson var udlejet til tyske RB Leipzig.

Everton kom også flyvende ud til anden halvleg, hvor belgiske Kevin Mirallas efter kun syv minutter havde sendt yderligere tre bolde i nettet.

Derfra gik det for alvor galt for østrigerne. Målet til 19-0 var nemlig et spektakulært selvmål af Irdnings Sebastian Schmidt, der formåede at lobbe bolden over sin egen målmand fra lidt over 25 meter ude.

Et gennembrud i feltet kort tid efter fik østrigernes målmand til at give helt op, og han efterlod derfor målet helt åbent, så kroatiske Nikola Vlasic kunne bringe Everton foran 20-0.

Blandt de mange målscorere var også tyrkiske Cenk Tosun og senegalesiske Oumar Niasse, der hver fik nettet til at blafre fire gange.

Lørdagens træningskamp var portugisiske Marco Silvas første som Everton-manager. Han skal dog nok ikke regne med, at det fremover vil være lige så let at vinde.

Everton indleder den kommende Premier League-sæson 11. august på udebane mod oprykkerne fra Wolverhampton.

/ritzau/