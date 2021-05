Premier League-braget mellem Manchester United og Liverpool bliver alligevel ikke spillet søndag.

Kampen mellem Manchester United og Liverpool bliver ikke afviklet søndag.

Det oplyser begge klubber, efter at Manchester United-fans tidligere på dagen har været inde på klubbens stadion, Old Trafford, for at demonstrere.

- Efter diskussion mellem politi, Premier League, Trafford Council og klubberne er vores kamp mod Liverpool blevet udsat af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med protesterne i dag.

- Vi vil nu sammen med Premier League finde en ny dato for kampen, lyder det fra Manchester United.

Tilhængernes protester var rettet mod klubbens upopulære ejer, Glazer-familien, og fik i første omgang arrangørerne til at udskyde kickoff til senere søndag.

Selv om politi og kontrollører efterhånden fik gennet aktivisterne ud af stadion, har man altså af sikkerhedsgrunde opgivet at få kampen i gang søndag aften.

Liverpool erklærer sig enig i beslutningen om at udskyde kampen til en senere dato.

- Det er vores holdning, at den offentlige sikkerhed skal være den vigtigste faktor i en sådan beslutning, og evnen til at skabe et sikkert miljø for deltagere, ansatte og officials er af særlig høj prioritet.

- Det var helt klart ikke muligt at garantere dette i dag på grund af en situation, der eskalerede hurtigt, skriver klubben.

Demonstrationerne begyndte søndag eftermiddag, hvor en stor gruppe tilhængere samlede sig uden for stadion, mens en mindre flok fandt en vej ind på anlægget og selve banen.

Meldingerne i britiske medier går på, at der er langt henad vejen var tale om fredelige protester, men alligevel har arrangørerne altså ikke været i stand til at garantere for sikkerheden.

De to hold har hele dagen opholdt sig på hotel, mens de har afventet meldingerne fra politi og myndigheder.

/ritzau/