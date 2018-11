Skadede Neymar og Kylian Mbappé får fri i weekenden, men de to PSG-stjerner er muligvis med mod Liverpool.

Paris Saint-Germain-træner Thomas Tuchel har ikke opgivet håbet om at få Neymar og Kylian Mbappé med i Champions League-mødet med Liverpool på onsdag.

Stjerneduoen blev skadet i kamp for henholdsvis Brasilien og Frankrig tidligere på ugen og sidder udenfor, når PSG lørdag møder Toulouse i den hjemlige liga.

Tuchel vil give de to angribere tid til at blive helt klar, inden han sender dem tilbage på banen.

- Vi tager ingen chancer, og de spiller ikke lørdag, men der er en mulighed for, at de kan spille på onsdag mod Liverpool. Jeg tror, at det er muligt, siger Thomas Tuchel ifølge dpa.

Neymar nåede kun otte minutter for Brasilien mod Cameroun i tirsdags, inden han måtte lade sig udskifte med en mindre forstrækning.

Samme aften gik det også galt Mbappé, der fik en skulderskade og forlod banen i utide, da Frankrig mødte Uruguay.

Onsdagens hjemmekamp mod Liverpool er af vital betydning for den franske hovedstadsklub.

Hvis PSG taber til englænderne, og Napoli samtidig tager den ventede hjemmesejr over Røde Stjerne, er PSG uden chance for at komme videre til knockoutkampene.

/ritzau/