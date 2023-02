Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Liverpools fans var ikke årsag til det kaos og de optøjer, der opstod uden for stadion forud for Champions League-finalen i Paris mod Real Madrid i maj 2022 til trods for, at de fik skylden på den voldsomme aften.

Det var, hvad Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og de franske myndigheder meldte ud kort efter balladen. Men en uvildig rapport – offentliggjort tidligere i februar – har slået fast, at Liverpools fans ikke var skyld i urolighederne.

Flere medier var også lidt hurtige til at give skylden til Premier League-klubbens fans, hvor britiske BT Sport var blandt dem, der var ude med riven.

Det har nu fået programleder Jake Humphrey til at undskylde til klubben og deres fans på direkte tv:

An apology to Liverpool fans after the actions around the Champions League final in 2022.



"We are hugely regretful that we were reading out those false statements, the only statements shared on the screens inside the stadium. It was a completely false narrative." pic.twitter.com/86ew2Aoz4j — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 21, 2023

»Vi er frygtelig kede af det, der skete, for vi rapporterede om denne misinformation. Jeg vil gerne sige undskyld til alle, der er en del af Liverpool,« lød det fra Jake Humphrey forud for Liverpools ydmygende 5-2 Champions League-nederlag til Real Madrid tirsdag aften.

Liverpool-legenden Steven Gerrard var en del af ekspertpanelet i kanalens udsendelse og han havde også noget at sige om den fejl det var at drage for tidlige konklusioner:

»Det, der skete efter den aften, var en skandale. Som fodboldekspert brød jeg må ikke om at være der. Internetsignalet var dårligt, og vi fik tilsendt oplysninger, der viste sig at være forkerte. Det skabte forvirring. Heldigvis var rapporten rettidig, og Liverpool-tilhængerne blev renset for skyld,« sagde Steven Gerrard.

Ifølge rapporten var det den franske arrangør, som ikke havde styr på tingene.

Kampstarten måtte udskydes med 36 minutter, da Liverpool-fans ikke kunne komme ind til kampen, mens fransk politi begyndte at anvende tåregas og peberspray, så der opstod panik.