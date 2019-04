Nyd dem, mens du kan!

Inden længe åbnes sommerens transfervindue på vid gab, og det vil uden tvivl skabe gennemtræk i Superligaen.

Meget tyder på, at der denne sommer vil blive tale om en decideret profilflugt fra landets bedste række.

B.T. har herunder listet Superligaens 10 mest sandsynlige sommertransfers op.

1. Robert Skov (FC København)



Det ville være decideret naturstridigt, hvis Robert Skov stadig er at finde i Superligaen efter sommerferien. En ung kantspiller med et livsfarligt venstreben, der har garnet 25 gange (sandsynligvis flere, når sæsonen er slut) i én sæson, er utvivlsomt højt på ønskelisten hos mange af de mellemstore europæiske klubber. Og FCK-manager Ståle Solbakken erkendte da også i weekenden, at der er 'ekstremt stor interesse' - og at det bliver mere eller mindre umuligt at holde guldfuglen i den danske hovedstad.



Sandsynlighedsvurdering: MEGET sikker

Mulige destinationer: Tyskland, England

2. Paul Onuachu (FC Midtjylland)

'Lange' Paul Onuachu har selv udtrykt frustration over at skulle spille endnu et halvt år Superligaen - efter at det store vinterskifte kiksede. Nigerianeren har dog med stor sandsynlighed fået FCM's garanti for, at han til sommer langt om længe kan få sit skifte til en større liga. Der har nu i adskillige transfervinduer været massiv interesse for angriberen - og den interesse er uden tvivl kun vokset i kølvandet på debutscoringen for det nigerianske landshold. Det stinker af et stensikkert sommersalg.



Sandsynlighedsvurdering: MEGET sikker

Mulige destinationer: Belgien, Tyrkiet, Portugal, England

3. Sten Michael Grytebust (OB)

Det er en offentlig hemmelighed, at FC København har lagt et kontrakttilbud på bordet foran OB's stærke norske målmand Sten Michael Grytebust. Og der mangler ifølge B.T.'s oplysninger kun de sidste detaljer, før han bliver præsenteret i Parken. Han er kontraktfri, og OB har for længst kastet håndklædet i ringen i forhold til en forlængelse. Så der er ingen tvivl om, at et skifte er på vej - spørgsmålet er blot, om FCK i slutspurten bliver overhalet indenom af en sydlandsk klub.



Sandsynlighedsvurdering: MEGET sikker

Mulige destinationer: Superligaen (FC København), Tyskland, Frankrig

4. Peter Ankersen (FC København)

Til sommer har Peter Ankersen aftjent sin værnepligt i Superligaen for denne gang. Der har været interesse for landsholdsbacken i et par transfervinduer, men Ståle Solbakken har afvist alle bud og har i stedet hele tiden peget på sommervinduet 2019 som affyringsrampen for et stort Ankersen-salg. Højrebacken har tidligere afsløret over for B.T., at FCK sidste sommer afviste bud fra Atalanta, Gent og Besiktas - de kommer sandsynligvis igen, ligesom der nok også vil være interesse fra andre af de store ligaer.

Sandsynlighedsvurdering: MEGET sikker

Mulige destinationer: England, Tyskland, Frankrig, Italien, Tyrkiet

5. Hany Mukhtar (Brøndby)

Det har aldrig været planen, at Hany Mukhtar skulle være i Brøndby i mange sæsoner. Han blev købt af fri af kontrakten med Benfica med henblik på et lukrativt videresalg. Mukhtar forsøgte sidste sommer at blive skudt af sted ved at hyre Michael Laudrup-agenten Bayram Tutumlu - uden held. Tyskeren gør garanteret forsøget igen denne sommer - og flere ting taler for, at det lykkes denne gang. Alexander Zorniger, der byggede holdet op omkring Mukhtar, er væk - og derudover SKAL Brøndby død og pine hente 44 millioner kroner ind i transferindtægter til sommer.



Sandsynlighedsvurdering: RET sikker

Mulige destinationer: Tyskland, Belgien, Tyrkiet

6. Dennis Vavro (FC København)

Slovakken har taget kæmpeskridt, siden han ankom til Superligaen som et ungt, kejtet og uskolet forsvarstalent. Men årene i Ståle Solbakken-skolen har forvandlet Denis Vavro fra en usleben diamant til et potentielt kæmpesalg. Gode midterforsvarere er i høj kurs i de store europæiske ligaer, og der har været masser af interesse - mest konkret fra franske Lyon. FC København vil dog helst sælge den 23-årige hardhitter til Premier League, hvor pengene er størst.

Sandsynlighedsvurdering: RET sikker

Mulige destinationer: England, Spanien

7. Marc Dal Hende (FC Midtjylland)

Marc Dal Hende var en afgørende profil i sidste sæson, hvor højrebacken var guld værd for FC Midtjylland med sine 11(!) scoringer. I dette forår er han gledet ind og ud af FC Midtjyllands startopstilling - måske fordi hans længsel efter et udlandseventyr har taget en portion af hans fokus. Dal Hende nævnte i starten af indeværende sæson, at han gerne ville prøve sig af i en anden liga - og med sine 28 år mærker amagerkaneren med sømandsskægget måske også det sidste udkald ved sommerens transfervindue.



Sandsynlighedsvurdering: Pænt sandsynlig



Mulige destinationer: Holland, Belgien, Frankrig

8. Andreas Skov Olsen (FC Nordsjælland)



Der er ingen tvivl om, at Andreas Skov Olsen er et omvandrende kæmpesalg for FC Nordsjælland. Teenagesensationen har trukket alverdens scouts til Farum i løbet af de seneste måneder - bl.a. har Ajax' danske superscout John Steen Olsen fulgt den 19-årige topscorer intenst. Det, der taler imod et sommerskifte, er Andreas Skov Olsens beskedne alder. Der er i Superligaen stadig udvikling at hente for U21-landsholdsspilleren, der for alt i verden ikke skal ud og sidde på bænken - og et stort skifte kan sagtens udskydes til sommeren 2020. Men så igen ... FC Nordsjælland er en sælgende klub, og kommer det helt rigtige bud, så ...

Sandsynlighedsvurdering: Pænt sandsynlig



Mulige destinationer: Holland, Italien, Tyskland

9. Dominik Kaiser (Brøndby)



Han var Alexander Zornigers drømmespiller og blev lokket til Brøndby af en heftig lønseddel samt udsigt til mesterskaber. Nu er Alexander Zorniger væk. Det samme er årets mesterskab. Og Kaiser har - trods en lille forårsopblomstring - langt fra været den forstærkning, der var lagt op til. Brøndby skal sælge spillere til sommer, og kan de samtidig frigive en masse lønkroner, så lytter pokalfinale-deltagerne uden tvivl til de 2. Bundesliga-klubber, der ifølge B.T.'s oplysninger er interesserede i den tyske midtbanestrateg.



Sandsynlighedsvurdering: Pænt sandsynlig



Mulige destinationer: Tyskland

10. Pål Alexander Kirkevold (Hobro)



'Mål-Pål' har i et par sæsoner taget tilløb til et skifte væk fra evigt nedrykningstruede Hobro, der nok også havde håbet, at den norske angriber - der render rundt med Mariagerfjord Kommunes største lønseddel - var solgt i dag. Skader har forhindret et salg, men nu er Kirkevold tilbage i målformen, der gjorde ham til en brandvarm topscorer for et års tid siden. Han har desuden også selv ytret ønske om et skifte til en klub med større ambitioner - og mon ikke det ønske bliver indfriet i sommermånederne.



Sandsynlighedsvurdering: Pænt sandsynlig



Mulige destinationer: Danmark, Belgien, Holland