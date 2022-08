Lyt til artiklen

'Det er med tungt hjerte, at jeg skriver det her.'

Sådan indleder den norske stjerne Caroline Hansen et opslag, som hun har delt på sine sociale medier. For at dele en trist besked.

For den 27-årige fodboldspiller – der til daglig spiller i storklubben FC Barcelona – må sande én ting. Et forår med hjerteproblemer har tvunget hende til at melde fra til sit elskede landshold.

Caroline Hansen (midten) har meldt fra til det norske landshold på ubestemt tid. Foto: Quique Garcia Vis mere Caroline Hansen (midten) har meldt fra til det norske landshold på ubestemt tid. Foto: Quique Garcia

Caroline Hansen fortæller også om, hvordan landsholdet har været en del af hendes liv, siden hun var 16 år.

'Det er det stolteste, jeg har gjort i min karriere. At spille for Norge. At repræsentere mit land. Kærligheden vil altid bestå,' skriver hun – tydelig rørt – i opslaget.

Samtidig ved hun også, at det ikke kan fortsætte sådan her. Det går ikke.

'Efter et forår med hjerteproblemer og næsten 50 kampe mærker jeg fortsat en træthed, som gør, at jeg må vælge at lytte til min krop. Jeg trænger til hvile,' forklarer Caroline Hansen.

Sidst i opslaget sætter hun også ord på en frygt, hun bærer rundt på. En frygt, der omhandler, hvorvidt hun kommer til at spille fodbold igen på landsholdet.

'Uanset hvor tungt det føles lige nu, så håber jeg, at det her ikke er et 'tak for alt,' men et 'på gensyn'.'

Til slut sender hun de norske kvinder et dybfølt ønske om alt det bedste i fremtiden.

'Jeg kommer til at savne holdet og håber, de kører på og vinder frem. De fortjener succes. Jeg under dem det af hele mit hjerte.'

Caroline Hansen har spillet 56 kampe for det norske landshold.