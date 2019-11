Vejle Boldklub måtte i torsdagens opgør mod Nykøbing FC undvære deres topscorer Kjartan Finnbogasson.

Angriber var nemlig rejst til Island, efter han i sidste uge mistede sin storebror. Nu har den islandske profil delt et rørende farvel.

Det sker i et opslag på spillerens Instagram-profil, som du kan se i bunden af artiklen.

'Kære bror. Det er utroligt smertefuldt at skulle sige farvel en sidste gang. Alt for tidligt. Du var altid så effektiv og klog. Jeg kan huske, hvad jeg ofte tænkte om dig, da jeg var yngre. Lærenem og en disciplineret bilchauffør,' skriver han og fortsætter:

'Du havde utroligt stor ambition i alt det, du lavede, og gik normalt hele vejen. Ikke mindst havde du ambitioner på mine vegne. Tak for at passe på mig, tak for at takke mig, og først og fremmest tak for at være min storebror. Jeg vil aldrig glemme dig. Hvil i fred.'

Det var torsdag eftermiddag, at Vejle Boldklub i en kort erklæring oplyste om familietragedien.

Det skete, efter Finnbogasson mistede sin bror allerede sidste søndag, men i første omgang gerne ville vente med at offentliggøre det for at have fokus på den kommende kamp mod Fremad Amager. Det ønskede imødekom den jyske klub.

'Kjartan scorede et mål mod Fremad Amager til ære for sin storebror, modtog støtte fra sine holdkammerater og rejste så i mandags hjem til Island for at deltage i begravelsen og være tæt på sin familie,' skriver klubben i en udtalelse.

'Når Kjartan vender retur til Vejle, vil Vejle Boldklub, Kjartans holdkammerater, klubbens organisation og fans rykke sammen omkring ham og støtte ham. Vores tanker går først og fremmest til Kjartan og Kjartans familie på Island.'

Islandske Kjartan Finnbogason har i denne sæson vist sig særdeles målfarlig og har med sine 11 scoringer været en stor årsag til, at Vejle Boldklub befinder sig i toppen af 1. division.

Torsdag aften spillede klubben så 0-0 mod Nykøbing FC.

Det resultat betød, at klubben har samme antal point som FC Fredericia i toppen af 1. division.