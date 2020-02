Hvis Manchester City får held med at punktere Uefas straf, kan det blive et søm i ligkisten for reglerne.

Jubel og overraskelse var blandt reaktionerne, da Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag udelukkede Manchester City fra europæiske klubturneringer i to år.

Men fordi City vil kæmpe hårdt for at få dommen omstødt, følger med sagen også en stor risiko for ambitionerne om at regulere klubbernes drift via reglerne om Financial Fair Play (FFP).

Det mener den engelske sportsprofessor Simon Chadwick.

- Hvis Uefa ikke vinder eller bliver undermineret på nogen måde, så begynder FFP at falde fra hinanden, siger Chadwick til Press Association, skriver AFP.

- Men Uefa er ikke oppe imod Wigan (championshipklubben, red.), men mod asiatiske regeringer, amerikanske investorer og nogle af de smarteste og mest talentfulde mennesker i fodbold, siger Chadwick.

Han er direktør ved Center for Eurasian Sports Industry.

Det var netop for brud på FFP-reglerne, at Uefa har udelukket den engelske mesterklub og samtidig stukket den en bøde på 30 millioner euro (224 millioner kroner).

Ifølge efterforskningen har Manchester City fejlinformeret Uefa i forhold til gæld, økonomi og indtægter i perioden fra 2012 til 2016.

Manchester City har reageret på straffen ved at meddele, at klubben snarest muligt vil appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

I ryggen har Manchester City sin hovedrige ejer, Sheikh Mansour fra Abu Dhabi, samt ifølge AFP også Kinas regering og den amerikanske kapitalfond Silver Lake.

