'The Gay Footballer'.

Det er navnet på en Twitter-profil, der efter sigende skulle være styret af en professionel fodboldspiller. Og på onsdag vil vedkommende afsløre sin identitet.

Sådan kan man sagtens udlede det af det tweet, som The Gay Footballer sendte ud søndag.

Her stod der ganske simpelt onsdags dato.

Men hvem er The Gay Footballer så?

Twitter-profilen blev oprettet den 5. juli i år, hvor vedkommende kunne fortælle, at han var en mandlig, professionel fodboldspiller, der spiller i den næstbedste, engelske række, The Championship. Han er under 23 år gammel.

Samme dag, som Twitter-profilen blev oprettet, stod fodboldspilleren frem for sin familie for første gang som en homoseksuel mand.

Dagen efter skulle fodboldspilleren have forklaret til sin cheftræner og bestyrelsesformand i klubben, at han er homoseksuel og har en intention om at stå frem snart.

I'm a professional footballer, playing for a club in the @SkyBetChamp. I will be revealing my identity soon, but I am a proud gay man, hoping to break the mould. I am under the age of 23, and today I came out to my family. Soon, I will come out publicly. #loveislove #Pride #LGBT pic.twitter.com/CFzvOQ5Q1L — The Gay Footballer (@FootballerGay) 5. juli 2019

Ved et møde med de to fik The Gay Footballer samtidig fuld opbakning fra klubben samt garanti for, at hans seksualitet ikke vil have indflydelse på hans rolle i truppen.

Det er her, at vi bør understrege, at The Gay Footballer ikke er verificeret på Twitter, hvilket selvsagt vil være en kende besværligt, og at det derfor ikke med sikkerhed kan siges, om en professionel fodboldspiller kommer til at springe ud på onsdag.

Profilen har dog til gengæld fået enorm opmærksomhed og har således mere end 45.000 følgere på Twitter. Vedkommende fortæller, at der vil blive arrangeret et stort pressemøde af klubben i forbindelse med offentliggørelsen, hvor verdenspressen er inviteret.

Tilbage i maj stod 26-årige Andy Brennan fra Australien frem som homoseksuel, aktiv fodboldspiller i den næstbedste række i Australien. Han har tidligere spillet for Newcastle Jets i den bedste række.