Manchester City er igen havnet i søgelyset i forbindelse med de såkaldte Football Leaks-afsløringer.

Fredag kunne den tyske avis Der Spiegel afsløre, at den engelske storklub var mere end almindeligt kreative, da den nuværende Borussia Dortmund-stjerne Jadon Sancho i 2015 blev hentet til Manchester fra Watford.

Ifølge avisen skabte City et job som talentspejder til Sanchos agent Emeka Obasi, for at dække over en betaling på over 1,7 millioner kroner, som tilfaldt Obasi i forbindelse med Sanchos skifte.

Der Spiegel mener, City kreerede jobbet til agenten for at omgås FIFAs regler, der forbyder agentbetalinger i forbindelse med mindreåriges klubskifter.

Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - Wembley Stadium, London, Britain - February 13, 2019 Borussia Dortmund's Jadon Sancho looks on REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN

I sin oprindelige historie fortalte Der Spiegel at Manchester City ikke havde svaret på avisens henvendelser omkring historien. Men City nægter nu, at det er tilfældet og leverer samtidig et form for svar på beskyldningerne.

»I forbindelse med historien offentliggjort af Der Spiegel - og i modsætning til deres påstand om, at Manchester City ikke besvarede deres henvendelse - læs venligst nedenstående udmelding, som er sendt til dem tidligere på ugen,« lyder det fra City.

»I vil have set denne udmelding før. Men det er vigtigt at bringe dens fulde ordlyd, da hvert element er vigtigt, som vi også skrev til Der Spiegel i vores svar,« lyder det videre fra Manchester City, inden selve deres 'svar' kommer:

»Vi leverer ikke kommentarer, når det vedrører materiale taget ud af en sammenhæng tilvejebragt via hacking eller stjålet fra City Football Group og ansatte i Manchester City. Forsøget på at skade klubbens ry er organiseret og tydelig,« lyder det fra storklubben.

Jadon Sancho, der i dag er blevet 18 år, skiftede i 2017 fra Manchester City til tyske Borussia Dortmund, hvor han har fået enorm succes. Han regnes i dag som et af klodens allerstørste fodboldtalenter.