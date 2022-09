Lyt til artiklen

Premier League lå stille, og det var meningen, at alle andre britiske fodboldhold skulle følge trop.

Selv børn skulle holde inde med at spille fodboldkampe denne weekend på grund af Dronning Elizabeths død, men det var ikke alle, der fulgte den devise.

Offentligheden fik kendskab til, at de to privatskoler Eton og Rossall spillede venskabskampe, fordi sidstnævnte tweetede om det. Førstnævnte, der betegnes som en eliteskole med tætte forbindelser til den royale verden, forklarede over for The Mirror, at de ikke mente, at kampene var en del af fodboldforbundets regi, og derfor ikke var underlagt samme regler.

'Alle på Eton sørgede og hendes majestæts død og husker hende med taknemmmelighed. Vi ender vores fulde støtte til den kongelige famlilie,' lyder deres statement.

De unge mennesker holdt et minuts stilhed før venskabskampen. Vis mere De unge mennesker holdt et minuts stilhed før venskabskampen.

Det afslørende tweet fra Rossall, som nu er slettet, viste, hvordan fodbolddrengene viste respekt for den afdøde dronning. Der blev nemlig holdt et minuts stilhed.

Men der var stadig massiv shitstorm på de sociale medier, og mange var rasende over, at privatskoler kunne få lov til at spille, mens andre ikke kunne. Selv amatørhold måtte ikke engang arrangere vensksbskampe, lød beskeden fra fodboldforbundet denne weekend.

Andre sportsgrene som cricket har fortsat i weekenden, og landet er delt i spørgsmålet om, hvorvidt fodbolden gik for langt ved at aflyse alt for at sørge. Mange unge og udfordrede får et vigtigt sammenhold ved at mødes til sportsligt sammenvær, men det hensyn blev sat til side for at markere dødsfaldet, der fylder enormt på den anden side af nordsøen.