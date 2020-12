Både Robert Lewandowski og Lucy Bronze nævnte coronapandemien, da de blev kåret som verdens bedste spillere.

Det var en beæret Robert Lewandowski, som torsdag blev kåret til verdens bedste fodboldspiller af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ved prisuddelingen "The Best".

- At blive hædret med sådan en pris og at dele denne titel med Messi og Ronaldo er ikke til at tro, siger den 32-årige polske Bayern München-angriber.

- Jeg er meget stolt og lykkelig. Det er en stor dag for mig og også for min klub og kolleger.

Lewandowski, der vandt Champions League med Bayern samt mesterskabet og pokalturneringen i Tyskland i den forgange sæson, løb med prisen foran de to andre nominerede, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, der begge tidligere er blevet kåret til verdens bedste flere gange.

- Det er en utrolig følelse. At blive foretrukket til en pris frem for Messi og Ronaldo betyder rigtig meget for mig, siger Lewandowski, der også fik nævnt coronapandemien.

- Det har ikke været et nemt år. Sådan har det været for hele verden, men vi vandt alt, hvad vi kunne vinde, konstaterer han.

- Højdepunktet var sejren i Champions League-finalen mod PSG. Det var en særlig dag, fortæller Lewandowski, der tidligere har tabt finaler i Champions League med både Borussia Dortmund og Bayern.

Lucy Bronze fra Manchester City blev kåret som verdens bedste kvindelige spiller. For øvrigt i konkurrence med Pernille Harder fra Danmark og Wendie Renard fra Frankrig.

Den 29-årige Bronze er den første engelske spiller på kvindesiden til at blive tildelt hæderen.

- Hvilken overraskelse. Bare det at blive nomineret sammen med disse to, som er fantastiske spillere og personer, siger hun.

- Jeg tror ikke, at jeg lige nu kan finde de rigtige ord til at beskrive mine følelser. Hvis der er noget, som 2020 har lært os, så er det at værdsætte hvert øjeblik, du har, aldrig se for langt frem og leve livet her og nu.

/ritzau/AFP