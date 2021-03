I rigtig mange måneder har det været umuligt for tilskuere at bakke op om deres yndlingshold på lægterne i Superligaen.

Tomme stadions og en blødende økonomi har været den barske virkelighed, og for fansene har alternativet til en stadionplatte og slagsange været at smække benene op og trykke på fjernbetjeningen.

Men nu har Viaplay valgt at hæve prisen for pakkerne Viaplay Sport og Viaplay Total med 110 kroner om måneden. Det kan du læse mere om her.

Derfor er Nordic Entertainment Group (NENT), som blandt andet ejer TV3+ og TV3 Sport-kanalerne, havnet i massiv modvind blandt danske fodboldfans, der nu skal betale endnu mere for at kunne følge med i Superligaen.

Sidst i december meldte man ellers ud i Ekstra Bladet, at man havde nået smertegrænsen i forhold til at hæve priserne, og mange hæfter sig ved netop den to måneder gamle udmelding.

'Et par måneder senere den største prisstigning, jeg kan huske af nogen udbyder. Mageløst, simpelthen mageløst.'

'Viaplay hæver prisen på sportspakken fra 309,- til 419 kroner om måneden! Mange ting står der i nakken af mig, men idiot er ikke én af dem!'

'Okay, Viasat, I har meget kort tid til at redde jer selv fra den gigantiske shitstorm, I er på vej ind i. Et godt råd herfra, fiks det, og fiks det meget hurtigt.'

Derudover vrimler det med brugere som har taget screenshots af, at de har opsagt deres aftale.

Hos Danske Fodbold Fans (DFF), der er en interesseorganisation for 32 danske fangrupperinger i Danmark, forstår man godt utilfredsheden over stigningen der hæver prisen fra 309 til 419 kroner for Viaplay Sport og fra 339 til 449 kroner for et Viaplay Total-abonnement.

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at Superligaen bliver mindre tilgængelig. Med denne her prisstigning tror jeg desværre, at mange vil fravælge Viaplay. Det er en skam,« siger bestyrelsesformand Christian Rothmann til B.T.

»Det her er ikke verdens bedste timing. Med et år uden fodbold på stadion har afstanden aldrig været større, og de mindre inkarnerede fodboldfans bliver måske skubbet endnu længere væk.«

Superligaens interesse er selvfølgelig at være eksponeret for så mange mennesker som muligt, eksempelvis af hensyn til sponsorer, og derfor er udviklingen skadelig for Danmarks bedste fodboldrække, mener han.

Med den seneste prisstigning har man nok ramt det kritiske punkt og endda er gået forbi det. Christian Rothmann, bestyrelsesformand Danske Fodbold Fans

Og nu har man overtrådt grænsen overfor forbrugerne.

»For mig er det bekymrende, hvis færre ser fodbold. Selvfølgelig skal det være inden for de rammer, der også gør tv-aftalen rentabel. Med den seneste prisstigning har man nok ramt det kritiske punkt og endda er gået forbi det. Inklusiv for mig selv. Man er trådt over grænsen nu,« mener Christian Rothmann.

»Jeg forstår godt, at folk er utilfredse. Især fordi, der ikke er mange alternativer, hvis man vil se sit favorithold. Efter et år med corona er der ikke udsigt, til at man kan tage tilbage på stadion i morgen. Derfor er det en ekstra stor torn i øjet.«

Under de seneste forhandlinger om tv-rettighederne for Superligaen er priserne mangedoblet, og det betyder, at regningen i sidste ende havner hos forbrugeren.

»Jeg synes naturligvis, at det er negativt, men jeg er ikke blind for, at rettigheder til Superligaen koster penge.«

Han forklarer desuden, at man endnu ikke har besluttet sig for, om man har tænkt sig at gøre noget ved det her hos DFF, da det hele stadig er »meget nyt«.

NENT deler rettighederne til Superligaen med Discovery. Her koster sportspakken 149 kroner om måneden, så man altså skal af med 458 kroner månedligt for at have adgang til alle Superligakampe. Det er, indtil prisstigningen træder i kraft 31. marts. Herefter stiger den til minimum 568 kroner.

B.T. arbejder i skrivende stund på en kommentar fra NENT.