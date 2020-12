FC Midtjylland hev tirsdag aften sit første point i Champions League hjem, da ulvene var en tur i Bergamo og spillede 1-1 mod Atalanta.

Til kampen havde cheftræner Brian Priske lavet den taktiske ændring, at han stillede med et tremandsforsvar i 3-4-3-formationen i stedet for den vante 4-2-3-1-opstilling, men selv om det gik hen og blev en genistreg og førte til det første point i gruppespillet, er det ikke nødvendigvis sådan, at FC Midtjylland fremover vil spille mod de sværeste modstandere i Europa.

Faktisk ærgrer Priske sig over, at det er netop den detalje, der bliver gjort til forskellen på succes eller fiasko i debatten.

»Jeg synes, det ville være naivt at sige, at denne formation virker i Europa. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at den gør til alle kampe. Som altid forbereder vi os på modstanderne og ser på, hvilke muligheder der ligger der. I denne kamp var jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi var nødt til at gøre noget rent defensivt for at give os bedre forudsætninger offensivt, og i de andre kampe føler jeg egentlig, at vi har været godt med,« siger Brian Priske og tilføjer:

»Jeg er ærgerlig over, at debatten går på, at det er formationsændringen, der er nøglen. Det er det isoleret set i dag, men kigger jeg eksempelvis på kampen i Liverpool, hvor vi spiller med vores normale formation, synes jeg egentlig, at vi bød dem godt op til dans og har et par gode muligheder for også at tage point derfra, så for mig handler det altid om, hvem jeg har til rådighed, og hvilke spillere der er i form og sådanne ting i forhold til, hvordan vi griber kampene an,« forklarer FCM-træneren.

Samtidig slår han fast, at ændringen til denne kamp har været undervejs siden første halvleg af 0-4-nederlaget i Champions League i den første kamp og ikke noget, han har gjort, fordi der har været kritik af holdets tilgang til kampene, hvor mestrene indtil kampen på udebane mod Atalanta har spillet på nøjagtig samme måde som i Superligaen.

»Allerede efter en halv times tid i den første kamp hjemme på MCH tror jeg, at jeg skrev ned, at når vi skulle herned til Bergamo, var vi nødt til at spille 3-4-3 for at have en god mulighed for at få noget med hernedefra. Vi var nødt til at matche dem i forhold til deres wingbacks og samtidig give vores stoppere bedre forudsætninger for at holde pres på deres tre forreste. Og så selvfølgelig tro på, at vi kunne lave den omstilling eller standard, der kunne give os det mål, som det gjorde i dag. Så jeg var egentlig ikke så meget i tvivl om, at når vi skulle herned, skulle vi gå en lille smule på kompromis med vores normale formation, men mindsettet og udtrykket skulle gerne være det samme i forhold til vores presspil og duelspil,« lyder det fra Priske.

Formationssnak eller ej, var hans hold meget tæt på at skabe den helt store sensation, da Alexander Scholz' føring hold indtil slutningen af kampen.

»Først og fremmest skal vi være tilfredse og glade for at hente et point i en svær kamp mod et voldsomt godt hold. Selvfølgelig giver vi en chance væk hist og pist, men jeg er nødt til at rose de her spillere i forhold til at tilpasse sig på meget, meget kort tid og levere på højt plan,« siger Brian Priske og fortsætter:

»Så er det klart, at man godt kan sidde og ærgre sig lidt over, at man lukker et mål ind til sidst, men jeg tror også, der var et par muligheder til Atalanta inden da. Så vi er glade for at være på tavlen og får vist, at vi har kvaliteter til også at være i Champions League.«

»Det giver os selvfølgelig en tilfredsstillelse i form af, at vi får lidt udbytte ud af nogle af de anstrengelser, som vi trods alt har gjort os. Jeg føler, at vi har leveret nogle ok præstationer og minutter igennem de første kampe, men har ikke formået at holde det kontinuerligt over 90 minutter. I sidste ende handler fodbold også om at levere nogle resultater. Det opnåede vi i dag. Det er klart, kigger du isoleret på puljen, rykker et point ikke så meget på den del, men det giver os som klub og hold en ro og ballast til, at vi ved, hvad der skal til for at skabe point i Champions League også,« pointerer Priske.

Til denne kamp var han uden de fire profiler Pione Sisto, Erik Sviatchenko, Jens-Lys Cajuste og Evander, men afløserne gik ind og imponerede stort.

»Der er rigtig mange i truppen, som byder sig til og gør det godt. De har været tålmodige i lang tid, og i dag fik de muligheden for at vise sig frem og gjorde det også. Os, der ser dem til daglig, ved, at de har kvaliteterne til at spille, og de gør det altid svært og vanskeligt at vælge de 11, som skal spille, men det er dejligt at se, at når du har brug for det som hold, at der er nye, der skal træde til, så leverer de på højt niveau. Jeg synes, man mangler at rose en Mikael Anderson for den præstation på en uvant plads på midtbanen på en svær udebane og mod nogle ufatteligt stærke modstandere. Der leverede han bare sammen med Frank Onyeka. Men generelt er det en holdindsats, der gør, at vi hiver et point hjem i dag,« lyder de rosende ord fra Brian Priske.

FC Midtjylland mangler kun at møde Liverpool hjemme i den sidste kamp i Champions League i denne omgang. Det opgør bliver spillet på onsdag i næste uge.