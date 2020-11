Brian Priske er glad på Jess Thorups vegne, efter at sidstnævnte er blevet ansat som cheftræner i FCK.

Ad to omgange arbejdede Brian Priske som assistenttræner for Jess Thorup i FC Midtjylland.

Nu er Priske selv manden bag roret i det midtjyske, mens Thorup mandag er blevet præsenteret som cheftræner i FC København.

Det samarbejde bliver en succes, spår en fåmælt Priske på mandagens pressemøde forud for Champions League-kampen mod Ajax.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg er glad på Jess' vegne. Jeg er glad for at få endnu en god dansk kollega til ligaen. Jeg er sikker på, at han kommer til at gøre det godt i FCK.

- Jeg synes, det er fair nok at sige, at vi holder fokus på os selv og Champions League. Så kommer der et par dage efterfølgende, hvor vi nok skal snakke FC København, siger Priske.

Hverken han eller anfører Erik Sviatchenko har lyst til at sætte specielt mange ord på FCK's nyansættelse dagen før midtjydernes egen kamp mod den hollandske storklub.

- Jeg glæder mig bare til Champions League i morgen. Så kan vi tage den på lørdag, siger Sviatchenko på pressemødet.

Jess Thorup var træner i FC Midtjylland fra juli 2015 til oktober 2018, hvor han forlod klubben for at drage til belgiske Gent.

Det blev til knap to år i spidsen for Gent, før han blev fyret i begyndelsen af indeværende sæson.

Dernæst stod Genk klar til at skrive kontrakt med den tidligere angriber, som blot nåede fem kampe i spidsen for holdet, før FCK slog kløerne i ham.

Som træner for FC Midtjylland vandt Thorup det danske mesterskab i 2018. På Thorups guldhold var blandt andre Sviatchenko og Frank Onyeka, som i dag er profiler hos FCM.

Priske var selv et smut i FC København fra 2016 til 2017 som assistent for Ståle Solbakken, der i oktober i år blev fyret som manager i hovedstadsklubben.

På søndag mødes FCM og FCK i Superligaen.

/ritzau/