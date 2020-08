Et dansk fodboldmesterskab i den kommende sæson er lig med en plads i et europæisk gruppespil.

En plads i en af de europæiske klubturneringers gruppespil og et stort millionbeløb er garanteret for den fodboldklub, som vinder det danske mesterskab i næste sæson.

Det giver endnu mere blod på tanden for at nå til tops, siger FC Midtjylland-træner Brian Priske.

- Det er da et ekstra incitament oven i hatten på den titel, det giver at blive dansk mester, at du er garanteret et gruppespil, siger han.

Danmark er rykket op på 13.-pladsen på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficientliste.

Det betyder, at DM-guldvinderen formentlig kun skal slå et enkelt hold for at få en plads i Champions League-gruppespillet i sæsonen 2021/2022. Et nederlag vil føre til en plads i Europa Leagues gruppespil.

Men den ekstra gulerod vil ikke føre til et øget oprustningskapløb blandt topklubberne, mener Priske.

- Klubberne herhjemme gør det godt i forhold til at tænke langsigtet og hele tiden have et godt fundament. Det ville virke voldsomt at opruste på baggrund af et enkeltstående tilfælde, siger han.

At det er en unik mulighed, er der ingen tvivl om, understreger FCM-direktør Claus Steinlein.

- Efter danske forhold er det helt unikt, at vi har skrabet så mange point sammen i Europa, at vi ligger på 13.-pladsen. Det forpligter os til at skaffe mange point igen i år for at holde fast, siger han.

Dog er der det forbehold, at et hold, som ikke er kvalificeret til Champions League i den følgende sæson via den hjemlige liga, kan vinde turneringen. I så fald vil den nemmere vej til gruppespillet gå til nationen på 12.-pladsen på Uefas liste.

I så fald vil det danske mesterhold til gengæld være garanteret en plads i Europa Conference Leagues gruppespil som minimum. Conference League debuterer i sæsonen 2021/2022.

Men selv i det scenarie er et europæisk gruppespil interessant, mener Claus Steinlein.

- Det er jo den tredje turnering. Men det at komme ud og spille europæisk vil betyde rigtig meget. Så selvfølgelig er det attraktivt, og det er attraktivt at møde andre internationale modstandere.

- Champions League er jo den helt store drøm. Europa League er en drøm. Men i FC Midtjylland kan vi ikke tillade os at være så kritiske at sige, at vi ikke kigger på den (Europa Conference League, red.), siger Steinlein.

FC København har skaffet mere end halvdelen af de danske koefficientpoint de seneste fem år.

Det får dog ikke Steinlein til at føle et øget ansvar for at præstere i Europa.

- Vi skal huske, at Midtjylland er det hold, som har fået næstflest point. Det gruppespil, hvor vi gik videre og så slog Manchester United, er også en del af det her. Når man kigger rundt i Fodbolddanmark, synes jeg nogle gange, at det er os, der tager slagene på europæiske point.

- Men der er andre store byer i Danmark, der stort set ikke er kommet med nogen point. Selvfølgelig vil vi tage flere. Vores ambition er generelt at komme i gruppespillet, og det vil give flere point, siger FCM-direktøren.

FC Midtjylland har skaffet næstflest point til ranglisten blandt de danske klubber.

