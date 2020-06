Selv om FCM torsdag tabte terræn i mesterskabskampen, kigger cheftræner Brian Priske meget lidt på tabellen.

Da FC Midtjylland torsdag fik 0-0 hjemme mod Brøndby IF i 3F Superligaens mesterskabsspil, stod det samtidig klart, at midtjydernes forspring til FC København nu er reduceret til ni point.

FCK vandt nemlig onsdag 2-0 hjemme mod AaB og kunne derfor indhente to point på FCM.

På trods af det vil Midtjyllands cheftræner Brian Priske ikke bruge kræfter på at forholde sig til tabellen.

- Jeg kigger sgu ikke så meget på stillingen, for jeg kan ikke styre det. For mig handler det om at vinde hver evig eneste gang, vi spiller.

- Hvad der så sker i København, det er bare noget, jeg kan forholde mig til stille og roligt, siger Priske.

Der resterer otte runder af mesterskabsspillet, men for cheftræneren er det ikke vigtigt at få mesterskabet afgjort før sidste runde.

- For mig handler det om, at vi har 36 runder til at stå øverst på sejrsskamlen, og det er det, jeg arbejder ud fra.

- Vinder vi før tid, er det kanon, og gør vi ikke, så er vi forhåbentligt vindere efter runde 36, siger han.

FCM-anfører Erik Sviatchenko erkender, at hvis mesterskabet skal til Herning, skal midtjydernes offensive kvalitet være bedre i de sidste otte kampe, end den var i torsdagens opgør mod Brøndby.

Selv om forspringet til FCK er reduceret til ni point, ryster Sviatchenko ikke i bukserne.

- Vi skal være vores opgave voksen i forhold til at score på vores chancer, men på den anden side synes jeg heller ikke, at FCK er skræmmende.

- Vi er i et mesterskabsspil, og derfor ville jeg også undre mig, hvis vi bare tromlede alt og alle, for de andre hold vil gerne sætte en kæp i hjulet på os, siger Sviatchenko.

FC Midtjylland skal forsøge at fortsætte kursen mod mesterskabet, når holdet søndag tager imod AGF.

/ritzau/