Pione Sisto starter på banen, når FC Midtjylland onsdag aften spiller skæbnekamp i CL-kvalifikationen.

Pione Sisto skal onsdag aften forsøge at være med til at sende FC Midtjylland i Champions League-gruppespillet for første gang.

Den rapfodede offensivspiller, der tirsdag blev udtaget til det danske landshold, er valgt til cheftræner Brian Priske startopstilling i opgøret mod Slavia Prag.

Ellers er der tale om de samme ti spillere, som var i aktion i første opgør i Tjekkiet i sidste uge. Det betyder, at Sory Kaba, som fortsat har sit første sæsonmål til gode, starter helt på toppen.

Opskriften for FC Midtjylland er simpel i onsdagens kvalifikationskamp. Efter 0-0 i Prag vil en sejr på enhver størrelse sende det danske mesterhold i gruppespillet, hvor der venter en trecifret millioncheck.

Slavia Prag nåede gruppespillet i den seneste sæson og spillede blandt andet uafgjort med Barcelona og Inter.

I onsdagens kamp, der spilles på MCH Arena klokken 21, stiller det tjekkiske hold blandt andre med den rumænske stjernespiller Nicolae Stanciu.

Opgøret ledes i øvrigt af den slovenske dommer Damir Skomina, der blandt andet dømte Champions League-finalen i 2019 mellem Liverpool og Tottenham og Europa League-finalen i 2017 mellem Ajax og Manchester United.

FC Midtjyllands startopstilling til kampen mod Young Boys (4-3-3):

Jesper Hansen - Joel Andersson, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Paulinho - Jens-Lys Cajuste, Frank Onyeka, Evander - Awer Mabil, Sory Kaba, Pione Sisto.

Slavia Prag stiller op med følgende spillere (4-5-1):

Ondrej Kolar - Vladimir Coufal, Ondrej Kudela, David Hovorka, Jan Boril - Peter Olayinka, Nicolae Stanciu, Tomas Holes, Petr Sevcik, Lukas Provod - Lukas Masopust.

/ritzau/