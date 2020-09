FC Midtjylland besejrede onsdag Young Boys og skabte et af klubbens største resultater.

To kampe fra Champions Leagues gruppespil.

Det er facit for FC Midtjylland, efter at det danske mesterhold onsdag aften slog schweiziske Young Boys 3-0 hjemme på MCH Arena i Herning.

Sejren i tredje runde af Champions League-kvalifikationen betyder, at kun Slavia Prag nu står mellem FCM og et CL-gruppespil. Det får cheftræner Brian Priske til at hive de store ord frem.

- Vi er alle sammen stolte over et dansk mesterskab, det skal folk ikke tage fejl af. Men der er ingen tvivl om, at det er det største resultat i klubbens historie (3-0 mod Young Boys, red.).

- Det er første gang, vi står i en playoffrunde i Champions League-kvalifikationen. Det er stort. Det er kæmpestort. Nu jagter vi selvfølgelig det gruppespil, siger den stolte træner, før han modificerer sit svar en anelse:

- På den måde er det et stort resultat. Jeg synes, det er svært at sige, om det er større end et dansk mesterskab, men vi er stolte over resultatet og præstationen. Det er det vigtigste for os som hold.

Det er vigtigt for FC Midtjyllands selvforståelse at slå et schweizisk mesterhold, der de seneste år har været fast inventar i europæiske gruppespil.

Et hold, som Priske kalder for "et af de bedste hold", som hans mandskab har mødt.

- Det er næste skridt, vi skal tage som klub. Vi har vist, at vi er gode i Superligaen og har hentet mesterskaber og en pokaltitel.

- Det har været fem år uden gruppespil, og vi har kæmpet hårdt for det. Derfor er det stort, at vi nu har sparket døren en lille smule ind. Så handler det om at levere gentagne gange, siger han.

På lørdag står den igen på Superliga for FC Midtjylland, som tabte premiererunden 0-2 til Sønderjyske. Men allerede tirsdag gælder det udekampen mod Slavia Prag i playoffrunden i Champions League-kvalifikationen.

Returopgøret spilles en uge senere i Herning.

/ritzau/