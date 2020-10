Liverpool springer mest i øjnene hos Brian Priske, der forventer svære, men ikke umulige opgaver i CL-gruppen.

FC Midtjylland vil gøre alt for at drille Liverpool, Ajax og Atalanta i Champions Leagues gruppespil.

Det fortæller FCM-træner Brian Priske efter torsdagens lodtrækning i Geneve.

Den første opgave venter om tre uger, og det er endnu uvist, hvem modstanderen bliver.

- Selvfølgelig er vi underdogs. Vi var i nederste seedningslag, og det siger jo allerede meget om, at det bliver vanskeligt.

- Det er vanskelige modstandere, men både jeg og vi i klubben er sådan indstillet, at vi altid jagter det uopnåelige.

- Når der fløjtes op, så skal der spilles 90 minutter, og så handler det om at levere på dagen, og så må vi se, når der bliver fløjtet af, om vi har præsteret godt nok til at få point, siger Brian Priske.

Cheftræneren føler sig overbevist om, at FCM vil få point.

- Det tror jeg altid på, at vi kan få. Hvor mange det så bliver, det må tiden så vise, siger han.

Onsdag aften slog FCM i den afgørende playoffkamp de tjekkiske mestre fra Slavia Prag. Bagefter sagde FCM-direktør Claus Steinlein, at han gerne ville møde Liverpool.

Det ønske blev opfyldt i torsdagens lodtrækning, og det er da også Liverpool, som springer mest i øjnene hos Priske.

- Det er pt. et af de bedste hold i verden med mange dygtige spillere. De spiller seværdig fodbold med masser af power og fysik, så de springer mest i øjnene.

- Der er også nogle folk i klubben, der har en stor kærlighed til dem, siger FCM-træneren.

Efter lodtrækningen kan han så småt begynde at studere de kommende modstandere.

- Det er nogle store klubber, vi skal op imod. Nogle af de bedste i verden, og det vidste vi jo uanset, hvilken pulje vi var røget i.

- Det er bare fedt at få sat navne på, så man langsomt kan begynde at forberede sig på, hvad vi skal op imod. Vi glæder os til at komme i gang, når den tid kommer, siger Brian Priske.

Gruppespillet i Champions League skydes i gang 20.-21. oktober. Det endelige program er endnu ikke lavet.

/ritzau/