FC Midtjylland-træner Brian Priske kan igen råde over coronaramte profiler til kampen mod Liverpool.

FC Midtjylland har for længst udspillet sin rolle i Champions League-gruppen, når det gælder kampen om billetter til europæiske knockoutkampe på den anden side af nytår.

Men i onsdagens kamp mod Liverpool er det sidste chance for at hente en sejr i denne omgang, og den vil holdet gøre alt for at gribe, understreger Brian Priske på pressemødet forud for kampen.

- Det ville være stort. Vi endte i en voldsom pulje. Vi vidste fra start, at det ville blive vanskeligt. Vi fik et point i Italien og har hele vejen følt, at vi har bygget nogle lag på og leveret nogle okay præstationer hist og pist.

- Men vi har ikke formået at sætte det sammen over 90 minutter. Det gjorde vi langt hen ad vejen i Italien, og gør vi det i morgen, tror jeg, vi kan vinde på MCH Arena.

- Det ville være en stor drøm, der gik i opfyldelse for os alle sammen, siger Priske.

FC Midtjylland spillede 1-1 ude mod Atalanta i sidste uge og skaffede dermed sit hidtil eneste point i turneringen, hvor det danske mesterhold i perioder har haft det svært.

Til kampen måtte Priske se bort fra brasilianske Evander, som ikke måtte deltage, da han tidligere havde været smittet med coronavirus.

Jens-Lys Cajuste, der blev smittet før Ajax-kampen for to uger siden, var heller ikke med, Erik Sviatchenko havde karantæne efter et rødt kort, og Pione Sisto sad over med en skade.

Evander, Cajuste og Sviatchenko har alle fået grønt lys til at spille onsdag, og også Sisto er i spil til mødet med storholdet, som forventes at spare en række profiler.

- Vi føler, vi er godt rustet. Vi har stort set alle mand klar og har fået de folk ud af coronakarantæne, som vi manglede i de foregående kampe.

- Det er vores hjemmebane, og det er sidste gang i denne omgang, at vi får mulighed for at vise os frem i Europa. Jeg tror på, at det giver noget ekstra sult og motivation hos alle mand, siger Priske.

En sejr i Champions League udløser mere end 20 millioner kroner, men de fylder ikke meget i Brian Priskes hoved op til kampen.

- Det er ikke det, jeg tænker på i hvert fald, siger han.

- Jeg kan godt høre rundt omkring på vandrørene, at det også er penge, vi spiller om. Og selvfølgelig er det det.

- Uanset om vi bliver danske mestre eller kvalificerer os til det ene eller andet, er der noget økonomi i det. Men det foregår heldigvis på et helt andet niveau, end der hvor jeg er.

