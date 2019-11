Brian Priske er godt tilfreds med, at der er kommet afklaring omkring hans fremtid som cheftræner i FCM.

Brian Priske blev i sidste uge præsenteret som ny permanent cheftræner i FC Midtjylland efter en periode på godt tre måneder som midlertidig cheftræner.

Og hovedpersonen selv er glad for, at det er faldet på plads.

- Jeg er glad for, at der er afklaring, og at alle i klubben nu ved, hvad vi skal forholde os til, siger Brian Priske.

Han slår dog fast, at en ny, lang kontrakt ikke ændrer noget for ham i hverdagen.

- Det ændrer ikke noget for mig, om det er en lang kontrakt eller en kort kontrakt. Fodbold er sporadisk og dynamisk, og alting kan ske. Det handler om at levere hver dag.

- Jeg går på arbejde og leverer den samme arbejdsindsats, lige meget om det er en lang eller en kort kontrakt, jeg har.

Forsvarsspilleren Alexander Scholz roser sin træner for at være god til at motivere holdet noget der ifølge ham er vigtigt på et tophold.

- Han er god til at motivere, og når man er træner for et hold, der kvalitetsmæssigt er i top-2 i Danmark, er det ikke altid, at træneren skal kunne de helt vilde ting taktisk, siger Alexander Scholz.

- Det er mere vigtigt, hvordan han taler til spillerne. Spillerne skal stole på ham også dem, der ikke spiller.

Priske selv kan godt se vigtigheden i at have evnen til at motivere sine spillere.

- Fodbold er mennesker, der skal præstere og levere, og derfor er det op til os trænere og ledere at være med til at motivere dem og holde dem på det rette spor, siger Priske.

- Det er forskellige typer, så vi skal behandle alle ens, men alligevel lidt forskelligt på nogle punkter.

- Nogen bliver motiveret på en måde, mens en anden bliver motiveret på en anden måde, siger han.

Brian Priske og FC Midtjylland har papir på hinanden frem til sommeren 2023.

/ritzau/