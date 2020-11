Der var ingen advarselslamper, der blinkede hos FC Midtjylland før kampen mod Ajax, mener Brian Priske.

Da FC Midtjylland tirsdag aften tabte 1-2 til Ajax, var det midtjydernes tredje nederlag på stribe i Champions League. Og fjerde nederlag i fem kampe overordnet set.

Men FCM-træner Brian Priske vil ikke fokusere på fejlene, som indtil videre har betydet, at FC Midtjylland ikke har fået point i Europas største klubturnering.

- Lige nu er det hårdt, og det letteste er at grave sig ned og kigge på alle de negative ting, som fylder mest hos mange af os. For vi er konkurrencemennesker og har en vindermentalitet, og i de her sekunder og minutter gør det ondt at tabe.

- Det er der, man skal tage noget luft ind til den øverste del af pæren og se tingene fra et konstruktivt perspektiv, siger FCM-træneren på pressemødet efter kampen.

Priske mener blandt andet, at FC Midtjylland spillede en god kamp de sidste 75 minutter. Forinden havde Ajax dog nået at score to gange, men trods de tidlige scoringer havde Priske ikke en fornemmelse af, at spillerne ikke var klar til opgaven.

- Hvis der var et mønster, ville man måske være bekymret, men det ser jeg ikke. Nu holdt vi nullet på Anfield de første 45 minutter og holdt dem stort set fra afslutninger. Hvad der lige foregik de første 10-12 minutter, er svært at sige. Specielt når den ligger i målet efter 50 sekunder.

- Drengene har været klar, og de trænede godt de sidste par dage. Mentalt virkede de også til at stå, hvor de skulle. Nogle gange sker der nogle uforklarlige ting, siger Priske.

FC Midtjylland har tre kampe tilbage i gruppespillet. Næste opgør er udekampen mod Ajax 25. november.

/ritzau/