Der følger både gode og dårlige ting med, når man bliver forælder, men for prins William har det blive forælder i 2013, 2015 og 2018 ført specielt en god ting med sig.

Den ting er fodbold.

»Fodbold betyder meget nu. Siden jeg blev far, er sporten uden tvivl blevet mere vigtig, end den var før i tiden,« siger prins William i 'That Peter Crouch Podcast' og fortsætter.

»Det er også blevet meget mere relevant for mig og min familie, og jeg behøver fodbold i livet. At snakke om det hjælper rigtig meget.«

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Prins William, der er gæst i denne uges udgave af podcasten fortæller ligeledes værten, at han er stor fan af Premier League-klubben Aston Villa. Og det har han været, siden han var 11 år.

»Jeg sad der blandt alle Villa-fansene, og jeg elskede hvert sekund. Jeg følte, at atmosfæren var helt kanon.«

Han understreger samtidig, at han gjorde meget for ikke at holde med de store hold som Chelsea og Manchester United, fordi det gjorde alle de andre børn i skolegården.

I 'That Peter Crouch Podcast' falder snakken naturligvis også på coronavirussen, der hærger i hele verden. Og den har lært prins William nogle ting.

Peter Crouch. Foto: Action Images Vis mere Peter Crouch. Foto: Action Images

»Jeg har lært, at min tålmodighed er meget kortere, end jeg troede, den var. Det har nok været den største øjenåbner. Min kone er derimod super tålmodig.«

Prinsen har ligeledes haft udfordringer, mens den kongelige familie har måttet blive inden døre ligesom resten af verdenssamfundet.

»Jeg fandt det udfordrende at holde børnene travle og interesserede i nogle former for arbejde. Det har været nogle interessante måneder.«

Prins William og Peter Crouch snakkede til sidst om det engelske landshold, og her er prinsen nervøs for, om holdet har den mentale styrke til at kunne vinde EM i 2021.