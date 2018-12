Lars Hallengren skrev i april under på en kontrakt som sportsdirektør hos den cypriotiske fodboldklub Pafos FC. Otte måneder senere er det så slut.

Det fortæller kilder til B.T. Sport.

Mens det på papiret hedder sig, at Lars Hallengren selv har valgt at fratræde sin stilling som sportsdirektør, så forlyder det, at han kort og godt blev presset ud af klubben.

Pafos FC sluttede ellers sidste sæson på en niendeplads i den bedste cypriotiske række som nyoprykkere, men klubben har ikke været tilfreds med den måde, hvorpå tingene er blevet gjort henover sommeren.

Da Lars Hallengren skrev under med Pafos FC, var det med forventningen om, at han skulle være med til at finde nye spillere og talenter, ligesom han skulle opbygge et akademi i klubben - men sådan er det ikke endt.

Klubben hyrede i stedet en ny træner, Zeljko Kopic, i oktober, og han ønskede at have den fulde kontrol over, hvad der sker i den cypriotiske klub.

Det har også betydet, at klubbens administrerende direktør, Stelios Papageorgiou, på samme måde som Lars Hallengren har valgt at 'fratræde' sin stilling i klubben.

Lars Hallengren er måske ikke et navn, der siger det store, men han har tidligere ejet mellem 27-30 procent af aktierne i AGF.

Under det delvise ejerskab af AGF skulle han senere blive både anklaget og dømt for kursmanipulation - noget der gav en straf på 30 dages betinget fængsel og 10.000 kroner i bøde.

Til mediet Mediano har han senere fortalt, at det ikke var alt, hvad dommen kostede manden, der blandt andet har opdaget Alexander Sørloth.

Angiveligt skulle han også have mistet en formue på 20 millioner danske kroner og sit ægteskab.

Udover sit ejerskab i AGF har Lars Hallengren også været ansvarlig for scouting og rekruttering i FC Midtjylland, ligesom han var frontmanden for FC Nordsjællands akademi.