Julen Lopetegui glæder sig over 2-1-sejr over Plzen. Tjekkernes træner mener, at gæsterne var tæt på point.

Madrid. Presset er den seneste måned steget og steget på Real Madrids cheftræner Julen Lopetegui.

Efter en måned uden en eneste sejr fik han tirsdag en lille opmuntring, da det spanske storhold med besvær på eget græs slog tjekkiske Viktoria Plzen med 2-1 i Champions League.

Det var dog kun det første skridt ud ad krisen for Lopetegui og Real Madrid.

- Vi skal være klar på denne slags situationer. Det er Real Madrid, og det er sådan det er.

- Vi arbejder hver dag med at tro på holdet, og i dag skal vi være lykkelige. Det var meget vigtigt at få sejren, siger Julen Lopetegui i et kort interview med TV3+.

- Nu skal vi forberede os til de næste kampe, tilføjer han.

På søndag venter et vigtigt opgør i den spanske liga mod arvefjenden FC Barcelona.

Tjekkiske Plzen skabte en række store chancer i tirsdagens nederlag og kunne sagtens have taget point på Bernabeu.

Det blev dog ved Patrik Hroovskýs reducering til 1-2 godt ti minutter før slutfløjt.

Plzen-træner Pavel Vrba var overrasket over, at de tjekkiske gæster kom til så mange store muligheder.

- Vi var meget tæt på at skabe et historisk resultat, men vi fik det ikke. Vi spillede med tålmodighed, slog til på kontra og skabte chancer. To af dem var meget store.

- Jeg må indrømme, at jeg er en smule overrasket over, hvor meget vi kom frem til, siger Vrba til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

I den anden kamp i gruppe G vandt AS Roma på eget græs med 3-0 over CSKA Moskva.

Romerne topper gruppen sammen med Real Madrid. Begge hold har seks point, mens CSKA følger efter med fire. Plzen har blot et enkelt point efter de tre første spillerunder.

